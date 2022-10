Jochbeinbruch: BVB erst 2023 wieder mit Meunier

Thomas Meunier steht Borussia Dortmund 2022 verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung - darf aber noch auf die WM hoffen.

Trainer Edin Terzic muss den nächsten längerfristigen Ausfall bei Borussia Dortmund verkraften. Thomas Meunier hat sich am Mittwochabend im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel bei Zweitligist Hannover 96 (2:0) einen Jochbeinbruch zugezogen. Das teilte der BVB am Donnerstag mit.

Demnach wurde der 31-jährige Rechtsverteidiger bereits "erfolgreich" operiert und wird den Schwarz-Gelben bis zur WM-Pause nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 58-malige Nationalspieler (acht Tore) sei aber "voller Hoffnung, mit Belgien an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres teilnehmen zu können", heißt es in der Klubmitteilung.

Auch Dahoud und Bynoe-Gittens fehlen wohl bis zur WM

Meunier war in Hannover in der 62. Minute ausgewechselt worden, nachdem ihn 96-Verteidiger Julian Börner im Gesicht getroffen hatte. Der Routinier ist in dieser Saison unter Terzic gesetzt, spielte achtmal in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 3,86), viermal in der Champions League (4,0) und in beiden DFB-Pokal-Runden (4,0).

Zuletzt musste Terzic bereits auf Kapitän Marco Reus (Sprunggelenksprobleme), Marius Wolf (Infekt), Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud (beide Schulter-OP) und Sebastien Haller (Hodentumor) verzichten. Während Haller noch auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, fehlen Bynoe-Gittens und Dahoud wohl wie Meunier noch bis zur WM, die am 20. November beginnt. Das Duo, dessen kreative Qualitäten derzeit schmerzlich vermisst werden, hat inzwischen zumindest wieder das Lauftraining aufgenommen.

Bis zum Turnierstart in Katar hat der BVB noch sieben Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr vor der Brust - fünf in der Bundesliga, zwei in der Champions League. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Borussen den VfB Stuttgart, drei Tage später Manchester City.

2023 geht die Bundesliga-Saison für die Dortmunder am 22. Januar mit dem 16. Spieltag und einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter.