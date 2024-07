Joao Palhinha verlässt Premier League mit Gelb-Rekord

Bayern-Trainer Vincent Kompany kann sich schon mal darauf einstellen, Joao Palhinha nicht in jedem Spiel zur Verfügung zu haben. Sein Faible für Gelbe Karten ist in England legendär.

Normalität in den jüngsten beiden Premier-League-Spielzeiten: Joao Palhinha sieht Gelb. IMAGO/Action Plus

Natürlich hätte Joao Palhinha das EM-Halbfinale gesperrt verpasst, wenn Portugal es gegen Frankreich erreicht hätte. Wobei: Immerhin hatte es fünf Spiele gedauert, bis er seine zweite Gelbe Karte sah. So viel Zeit lässt er sich nicht immer.

Mit Joao Palhinha hat sich der FC Bayern am Donnerstag nicht nur einen ausgewiesenen Experten für Balleroberungen und Tacklings gesichert, sondern auch einen für Verwarnungen. Neun Spieler schafften es in der Premier-League-Geschichte, binnen einer Saison 14 Gelbe Karten zu sammeln - Joao Palhinha tat es gleich im ersten Jahr nach seinem Wechsel von Sporting Lissabon zum FC Fulham 2022. Schon nach seinen ersten acht Spielen hatte er fünf und war gesperrt.

Doch nur er "schaffte" noch eine zweite Spielzeit in ähnlichen Sphären: 2023/24 kamen 13 weitere Verwarnungen hinzu, womit er erneut die Saison-Wertung anführte. Zusammengerechnet sah er in 68 Liga-Spielen 27 Gelbe Karten, also im Schnitt alle zweieinhalb Spiele eine. Seine finale Saison bei Sporting hatte er mit zehn in 27 Spielen ähnlich beendet. Damals kam allerdings noch eine Rote Karte hinzu, die ihm - und anderen - bei einer Rudelbildung gezeigt worden war, die sich nach einem 2:2 beim FC Porto nach dem Schlusspfiff entwickelt hatte.

Rot- oder Gelb-Rot-gesperrt war Joao Palhinha in England nie

In England beließ er es bei einer Farbe. Gelbgesperrt war Joao Palhinha immer wieder, Gelb-Rot- oder rotgesperrt nie. "Ich weiß, dass ich ein aggressiver Spieler bin, aber im positiven Sinne. Immer ohne böse Absichten", sagte er selbst einmal.

Dass er sein Spiel in der Bundesliga radikal verändert, ist nicht zu erwarten und wohl auch nicht im Sinne der Verantwortlichen, die bei ihrem knapp 50 Millionen Euro teuren Neuzugang sicher die eine oder andere Gelbsperre einkalkuliert haben. Interne "Konkurrenz" droht ihm nicht: In der vergangenen Saison war Aleksandar Pavlovic Bayerns größter Gelbsünder - mit gerade einmal sechs Verwarnungen.