Bayern-Wunschspieler Joao Palhinha (28) vom FC Fulham hat sich am Samstag zu seiner Zukunft geäußert. "Beide Klubs wissen, wo ich in einem Monat sein möchte", erklärte der portugiesische Mittelfeldspieler am Samstag auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale am Montag gegen Slowenien - und meinte damit gewiss den FCB. Dieser hatte vor einem Jahr überteuerte 65 Millionen Euro für den Sechser geboten, ihn aber trotz bereits absolviertem Medizincheck nicht bekommen. Diesmal steht eine Summe im Bereich von 45 Millionen Euro im Raum.