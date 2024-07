Joao Palhinha, der neue Javi Martinez

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Joao Palhinha wechselt für eine Ablöse für knapp unter 50 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern und soll als Sicherheitsbeauftragter vor der Abwehr gegnerische Annäherungsversuche ans FCB-Tor frühzeitig unterbinden.

Freunden der Ironie fiel es sofort auf: Vor 10,5 Monaten saß Joao Palhinha bereits in München, wartete jedoch vergebens auf das "Go" des FC Fulham, seine Unterschrift unter den Vertrag zum FC Bayern zu setzen. Am Abend flog er unverrichteter Dinge zurück nach London, im Gepäck den geplatzten Traum von einem Engagement beim deutschen Rekordmeister.

Ein knappes Jahr später bekommt diese Geschichte ein Happy End, und im digitalen Zeitalter musste der Portugiese nicht mal vor Ort an der Säbener Straße sein, die Signatur erfolgte nach dem EM-Aus und im Urlaub aus seiner Heimat Portugal unter den Vierjahresvertrag bis 2028. Um 9.55 Uhr jagte der FC Bayern die Meldung über alle Kanäle, dass der seit Dienstag 29-Jährige der neue Sechser in der Mannschaft von Vincent Kompany wird.

Robust am Boden und in der Luft

Bei der Europameisterschaft bekamen die Fans des FC Bayern einen ersten Vorgeschmack, was Joao Palhinha künftig bieten wird: Zweikampfstärke vor der Abwehr vor allem. 65 Prozent seiner Duelle am Boden, 62 Prozent in der Luft gewann er bei vier Einsätzen mit einem ordentlichen kicker-Notenschnitt von 3,0. Seine Passquote von 88 Prozent ist für einen zentralen Spieler auf dieser Position allerdings nicht überragend. Den Aufbau aus dem Zentrum werden andere Spieler übernehmen müssen, Jamal Musiala oder Xavi, sollte sich der Niederländer für den FC Bayern entscheiden.

Dennoch braucht es nicht viel Phantasie, um sich Joao Palhinha als wertvolle Verstärkung für den FC Bayern vorzustellen. Erinnert sei nur an Javi Martinez, der als zweikampfstarker Abräumer 2012 aus Bilbao kam und beim Triple 2013 entscheidend mithalf. Thomas Tuchel wünschte sich im vergangenen Sommer eine "Holding Six" wie Joao Palhinha, bekam ihn nicht und musste auf dieser so wichtigen Position viel experimentieren: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Raphael Guerreiro, Aleksandar Pavlovic. Immerhin, dem Jungstar verhalf der geplatzte Deal zum Durchbruch, nun gehen er und Joao Palhinha gemeinsam auf Titeljagd.

Joao Palhinha wird zunächst noch etwas Urlaub genießen, soll aber rechtzeitig zum Team stoßen, bevor es am 31. Juli nach Südkorea geht. Das gilt auch für die deutschen Nationalspieler, für die die EM ebenfalls am vergangenen Freitag beendet war.