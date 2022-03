Joao Felix zu den Bayern - Lewandowski zu Atletico? So wäre der Tausch in FIFA

Noch immer hat Robert Lewandowski bei den Bayern keinen neuen Vertrag. Das nährt Spekulationen. Frisch in der Gerüchteküche: Ein Tausch zwischen ihm und Joao Felix. In FIFA brächte das für die Klubs nicht nur Vorteile.

Robert Lewandowski und der FC Bayern München - eine Erfolgsgeschichte. Sieben Meisterschalen, eine Champions-League-Trophäe und vier DFB-Pokale. Nur ein Teil der Titel, die der 33-jährige Pole bei den Münchenern holte. Im Juni 2023 läuft sein Vertrag aus - eine Verlängerung sei noch kein Thema gewesen. Daher bleibt die Frage: Streift er weiterhin das Trikot des deutschen Rekordmeisters über oder ein anderes?

Immer wieder kursieren Gerüchte, die ihn mit Klubs wie Real Madrid oder Manchester City in Verbindung bringen. Neu auf den Zettel laut spanischer Gazetten: Atletico Madrid. Demnach könnte es zu einem Tauschgeschäft kommen - zwischen Lewandowski und Joao Felix. Ob das Realität wird, bleibt abzuwarten. Wie so ein Wechsel in FIFA aussehen würde, schauen wir uns schonmal an.

Mehr gegen weniger Meta - Kombination mit CR7 möglich

Hier bekommen die Bayern etwas mehr Meta als die "Colchoneros". Da derzeit schnelle Spieler den Unterschied ausmachen, sind solche Kicker in Ultimate Team (FUT) beliebt. In dieser Kategorie hat Felix die Nase vorne, denn der bekommt einen Wert von 83, Lewandowski nur 79.

Was den Team-Bau in FUT angeht, fällt für Felix direkt eine mögliche Kombination ins Auge: Doppelspitze mit Cristiano Ronaldo. Allerdings wird das schnell zur Tüftelei. Da beide nur die Nationalität gemeinsam haben, gibt es kaum Chemie-Punkte.

Gleiches würde auch für Felix-Haaland gelten, hier wäre die Liga die einzige Gemeinsamkeit. Um die Attributspunkte zu steigern, müssten im Mittelfeld dann Spieler aus demselben Verein spielen. Sowohl Sané als auch Gnabry wären durch ihre Schnelligkeit Möglichkeiten. Felix und Ronaldo im Sturm, Gnabry auf rechts, Rashford auf links und im Zentrum Bruno Fernandes. Viele Chemiepunkte und durchaus angsteinflößend für den Gegner.

Starke Physis - ganz nach Simeones Geschmack

Eine äußerst eindrucksvolle Doppelspitze könnte dann aber auch ein Team um Lewandowski stellen. Bei Atletico würde er dann gemeinsam mit Luis Suarez auf Torejagd gehen. Im echten Leben wohl ganz nach dem Geschmack von Cheftrainer Diego Simeone.

Sowohl Lewandowski als auch Suarez haben in dem Bereich Physis hohe Bewertungen. Mit Unterstützung des schnellen Rodrygo auf der rechten Außenbahn, könnte in FUT auch Benzema zu Lewandowski passen. Da Rodrygo und Benzema im selben Klub und der selben Liga spielen, gibt es viele Chemie-Punkte. Der ebenfalls schnelle Carrasco auf links würde für selbiges mit Lewandowski sorgen.

Und das Meta-Problem mit der Schnelligkeit? Das könnten zumindest mögliche Spezialkarten, wie Team of the Season (TOTS), beheben. Bei solchen Karten bekommen die Werte häufig eminent viele Aufwertungen.

Trainingsarbeit bei den Bayern - Probleme für Atletico

Im Karrieremodus hieße es für die Bayern: Ab auf den Trainingsplatz. Joao Felix geht mit einem Anfangswert von 83 in die Saison. Durch viele Trainingseinheiten und viel Spielpraxis kann dieser auf 91 steigen, das braucht aber Zeit. Lewandowski ginge mit einem Wert von 92.

Dieses Zeit-Problem gibt es dann bei Atletico nicht mehr, aber ein anderes: Sowohl Suarez (35) als auch Lewandowski (33) sind in einem hohen Alter. Aufgrund dessen sinken mit der Zeit die Werte und ein baldiges Karriereende ist möglich. Dann heißt es: Talente scouten oder auf die Reinkarnation beider Spieler hoffen.