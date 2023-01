Joao Felix vor Wechsel zum FC Chelsea

Joao Felix dürfte schon bald ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Der 23-Jährige steht vor einer Leihe zum FC Chelsea.

47 Ballkontakte, nur ein einziger Torschuss und eine Passquote von 79 Prozent: Es war ein recht unauffälliges Spiel, das Joao Felix am Sonntagabend bei Atleticos 0:1 gegen den FC Barcelona ablieferte, bevor ihn Trainer Diego Simeone in der 73. Minute vom Feld holte.

Dass der 22-Jährige nun dennoch die Schlagzeilen bestimmt, hat weniger mit seiner unauffälligen Leistung im Topspiel zu tun, sondern vielmehr mit seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Chelsea.

Wie "The Athletic" berichtet, haben sich die Blues mit Atletico auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt. Insgesamt soll die Leihgebühr für den Portugiesen elf Millionen Euro betragen, was in etwa nur die Hälfte der Summe ist, die sich die Colchoneros erhofft hatten.

Neben Chelsea sollen auch Manchester United und der FC Arsenal Interesse gehabt haben, allerdings konnte die Blues den Spieler mehr überzeugen.

Joao Felix soll sich noch im Januar den Londonern anschließen und dort die lahmende Offensive beleben - Chelsea stellt mit gerade einmal 20 erzielten Toren den schwächsten Sturm unter den Top-Teams der Premier League und findet sich insgesamt betrachtet gemeinsam mit Aston Villa lediglich auf einem geteilten zwölften Platz wieder.

Spekulationen vor der Weltmeisterschaft

Schon vor der Weltmeisterschaft in Katar, bei der der Portugiese übrigens in allen vier Spielen in der Startformation stand, hatte es Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied gegeben. Damals wurde der filigrane Edeltechniker aber noch mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht.

Nun ist Januar - und Joao Felix' Tapetenwechsel nach dreieinhalb Jahren Madrid rückt näher, allerdings nicht an die Seine, sondern an die Themse. Überraschend ist Joao Felix' Wunsch nach einer Luftveränderung nicht, hatte doch Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin schon vor Wochen gegenüber dem spanischen Fernsehsender TVE bestätigt, dass nachvollziehbar wäre, "davon auszugehen, dass er geht".

Joao Felix kam 2019 für die stattliche Summe von 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico, konnte dort die in ihn gesetzten Erwartungen letztlich aber nicht vollends erfüllen. In der laufenden Saison kam der Angreifer in La Liga zwar in 14 der 16 Partien zum Einsatz, allerdings wurde er bei der Hälfte aller Spiele nur eingewechselt. Über 90 Minuten stand er in dieser Saison lediglich ein einziges Mal auf dem Feld: Anfang September bei einem 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian.