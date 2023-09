Joao Felix über Simeone: "Ich habe mich nicht seinen Vorstellungen angepasst"

Keine 150 Minuten stand Joao Felix für Barça auf dem Platz, doch geglückt ist ihm dabei vieles. Nach dem Doppelpack gegen Antwerpen erklärte er, warum es unter Xavi läuft - und unter Diego Simeone nicht mehr lief.

In Barcelona sprechen viele über das Supertalent Lamine Yamal. Der Teenager avancierte am Dienstag zum jüngsten Barça-Spieler in der Königsklasse und zum zweitjüngsten nach Dortmunds Youssoufa Moukoko überhaupt. Beinahe wäre er auch zum jüngsten Torschützen geworden, ließ allerdings gleich zwei hochkarätige Chancen aus.

Und so wird der 16-Jährige gerade von einem 23-Jährigen aus dem Rampenlicht gedrängt, der sich mit dem Torschießen bei den Katalanen augenscheinlich ziemlich leicht tut: Joao Felix. Nach seiner Einwechslung gegen Osasuna in der Schlussphase ging er noch leer aus, beim Startelfdebüt gegen Betis (5:0) stellte er mit dem technisch beschlagenen Führungstreffer die Weichen, auch beim 2:0 war er beteiligt.

Ähnlich wie gegen Antwerpen. Wieder spielte Joao Felix den Dosenöffner, bereitete den zweiten Treffer vor und traf dann auch noch zum 5:0-Schlusspunkt. Doch was ist anders in Barcelona als in Madrid oder bei der Leihstation Chelsea?

Atleticos Spielweise liegt Joao Felix nicht

Erst einmal die neue Umgebung. "Wer in schlechter Verfassung ist, muss sich verändern", sagte Felix in einem Interview mit der "Mundo Deportivo". "Das habe ich schon mit dem Wechsel zu Chelsea gemacht, und nun auch bei Barcelona." Bei Atletico, so räumte er ein, sei er "nicht gut" gewesen. "Ich habe mich nicht an die Vorstellungen des Vereins und des Trainers angepasst, aber ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben." Damit spielt Joao Felix auf die überwiegend defensiv und destruktiv ausgerichtete Spielweise der Simeone-Elf an - nichts für einen Feingeist wie den Portugiesen, der eher über die Technik als über den Kampf ins Spiel findet. Zu Beginn der Saison ließ ihn Simeone auf der Bank schmoren.

Der Angreifer betonte, dass er nach dem missglückten Wechsel zu Chelsea - beim Debüt sah er gleich eine Rote Karte - Opfer gebracht habe für den nächsten Neuanfang bei Barcelona. "Ich habe auf eine beträchtliche Summe meines Gehalts verzichtet. Aber ich brauchte eine Veränderung, ich musste an einen Ort gehen, an dem ich meinen Fußball spielen kann", sagte er.

Was passiert im Sommer?

Joao Felix ist aber trotz seines Alter lange genug Profi, um seine Leistungen einschätzen zu können. Tore gegen ein mäßig gestartetes Betis oder Gruppen-Außenseiter Antwerpen werden nicht reichen, damit seine Zukunft auch längerfristig in Barcelona liegt. Zumal er nur ausgeliehen ist, sein Vertrag bei Atletico läuft noch bis 2029 - und Barça hat keine Kaufoption. Ein Wechsel ist dennoch möglich, allein wegen der Differenzen zwischen Felix und Diego Simeone. Doch dann wird Barça mal wieder tief in die Tasche greifen müssen, nicht zuletzt, da Atletico Felix einst für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet hatte.

"Das Schwierigste ist jetzt, das Niveau zu halten", weiß Felix selbst. Erst in Spielen wie in der Königsklasse beim FC Porto (4. Oktober) oder im Liga-Gipfel gegen Real Madrid (29. Oktober) wird sich zeigen, ob er auch gegen große Gegner seine Qualitäten abrufen kann.

Doch gerade lebt er seinen "Kindheitstraum", wie er beim Wechsel selbst sagte. Trainer Xavi scheint zu wissen, wie er den Freigeist anpacken muss. "Natürlich gibt er mir taktische Aufgaben“, sagte Felix. "Aber vor allem muss ich Spaß haben."