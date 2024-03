Joao Felix' pikante Geste beim Torjubel - "Es stimmt nicht, was von außen gesagt wird"

Joao Felix hat mit dem FC Barcelona das schwere Auswärtsspiel bei Atletico Madrid souverän mit 3:0 gewonnen. Der Portugiese erlebte bei seinem Stammverein einen unschönen Empfang - und "revanchierte" sich mit einer pikanten Jubelgeste.

Das Hinspiel hatte er Anfang Dezember mit seinem goldenen Tor bereits entschieden - und auch am Sonntag gab Joao Felix den Dosenöffner. Ausgerechnet gegen seinen Stammverein Atletico, der ihn auf den letzten Drücker vor Ablauf der Wechselfrist im Sommer auf Leihbasis noch an den FC Barcelona abgegeben hatte.

Dem Portugiesen schlug eine feindliche Atmosphäre entgegen, Videos vom Abbrennen seines Trikots machten die Runde. Dass er bei jedem Ballkontakt mit Pfiffen bedacht werden würde, hatte der Offensivspieler bereits im Vorfeld vermutet - und angekündigt, dass ihn so etwas eher beflügeln würde.

Und so kam es auch. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch ohne Ball. Er hat einen Unterschied gemacht", lobte Cheftrainer Xavi hinterher: "Er war besonders motiviert. Ich freue mich für ihn." Zu großen Jubelstürmen war Joao Felix nach seinem Treffer zum 1:0 in der 38. Minute nicht bereit. Doch Kameras fingen ein, wie sich der Portugiese in der Jubeltraube angeblich als Zeichen der Provokation mehrmals in den Schritt fasste.

Bei ESPN Brasil erklärte sich Joao Felix nach Schlusspfiff - und konnte den grundsätzlichen Unmut der Anhänger offensichtlich nicht nachvollziehen. "Die Fans auf der Tribüne wissen nicht, was in meiner Zeit hier alles passiert ist", begann der 24-Jährige: "Wie man sieht, stimmt es nicht, was von außen gesagt wird, dass ich mich schlecht mit meinen ehemaligen Mannschaftskameraden verstehe."

Joao Felix habe das Gespräch zu Samuel Lino und Thomas Lemar gesucht, zudem hätten ihn sämtliche Atletico-Profis aufgesucht, "um mich zu umarmen, mit mir zu reden, zu fragen, wie es der Familie geht, wie es mir geht. Ich habe nichts gegen sie und sie haben nichts gegen mich, natürlich wissen die Leute draußen nicht, was hier drinnen passiert ist."

"Ich mag pikante Spiele"

Der Torschütze zeigte sich hochzufrieden mit der "fast perfekten" Leistung seiner Mannschaft. Und auch mit der eigenen Leistung: "Ich habe versucht, das Spiel so gut wie möglich zu genießen. Ich mag immer Spiele gegen große Mannschaften, pikante Spiele, bei denen die Fans einen ein bisschen mehr provozieren."

Für Barcelona steht Joao Felix bei sechs Toren und zwei Vorlagen in 22 La-Liga-Einsätzen. Wie viele Spiele noch im Atletico-Trikot hinzukommen werden, ist spätestens seit Sonntag mehr als fraglich.