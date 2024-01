Jim Gottfridsson: Farbenblind zum MVP der Handball-EM 2022

Jim Gottfridsson ist farbenblind und hat dennoch den Durchblick: Bei der letzten Handball-EM 2022 wurde der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt zum MVP gewählt: Die Titelverteidigung mit Schweden verpasste er nach einem unglücklichen Halbfinale gegen Frankreich, heute will er mit seinem Team aber Bronze und das Ticket nach Olympia holen.

Wenn Deutschland heute im Spiel um Platz 3 der Handball-EM um Bronze und das Ticket nach Olympia kämpft, ruhen die Hoffnungen der Schweden einmal mehr auf Jim Gottfridsson. Der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt schaltet von der Trauer nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus um, freut sich auf "diese geile Halle" und die Atmosphäre, die helfe, "um nochmal unsere beste Leistung abzurufen".

Mittlerweile fast elf Jahre ist Jim Gottfridsson in Deutschland. Deswegen weiß er nur zu gut, was in Köln am Sonntag los sein wird: "Fast 20.000 deutsche Fans, die Handball lieben, die schon ein paar Bratwürste gegessen und Bier getrunken haben. Das ist ein Land, das Handball liebt, den Sport liebt und das kann nur fantastisch werden."

Bei der deutschen Mannschaft warnt er vor einer "steinharten Abwehr" und Keeper Wolff. Speziell auf das besondere Duell mit DHB-Kapitän Golla, der auch Spielführer bei der SG ist, freue sich Gottfridsson "riesig". Der Heimvorteil habe sicherlich eine Rolle gespielt, was die Leistungen des DHB-Teams aber nicht schmälern dürfe. "Das ist eine Mannschaft, die voll ist mit Gewinnertypen", stellt Jim Gottfridsson klar. "Die werden alles tun, um zu gewinnen. Das gilt aber auch für uns."

Bock auf Handball: Jim Gottfridsson

Als Mittelmann der SG Flensburg-Handewitt und der schwedischen Nationalmannschaft liest Jim Gottfridsson das Handball-Spiel wie kaum ein anderer, setzt seine Mitspieler mit einem tollen Auge für die Situation in Szene. Was er selbst nur sehr eingeschränkt sieht, sind dagegen die unterschiedlichen Farben ihrer Trikots - Jim Gottfridsson ist farbenblind! Dies bestätigte er in der zweiten Ausgabe des Print Magazins Bock auf Handball - aus dem das folgende Stück stammt.

Wenn es Jim Gottfridsson sinnbildlich zu bunt wird, dann herrscht bei seinen Mannschaftskollegen der SG Flensburg-Handewitt urplötzlich Alarmstufe Rot. Oder wie es Ex-Trainer Maik Machulla in der zweiten Ausgabe von Bock auf Handball beschriebt: "Manchmal wünsche ich mir von ihm eine diplomatischere Ansprache an seine Mitspieler. Da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Aber insgesamt ist er ein absoluter Profi, den man gerne in seiner Mannschaft hat, der alles für den Erfolg tut."

Andererseits ist Kai Bendixen dafür zuständig, dass es Jim Gottfridsson im wahrsten Sinne des Wortes auf gar keinen Fall zu bunt wird. Bendixen ist Betreuer der SG Flensburg-Handewitt und in dieser Funktion auch für die Auswahl der Trainingsleibchen verantwortlich. Diese Auswahl ist bei der SG wichtiger als in den meisten anderen Teams. Denn der zentrale Taktgeber in Flensburgs Spiel, der so ehrgeizige und fordernde Mittelmann Jim Gottfridsson ist farbenblind. "Mitunter scherzen Jim und ich darüber. Spielt er einen Fehlpass, dann bin ich schuld", verriet Bendixen vor gut zwei Jahren lächelnd.

Fehlpässe sind aber selten. "Jim ist ein Instinkt-Handballer. Er macht automatisch das Richtige. Er kann den Gedanken im Kopf eins-zu-eins in eine Aktion auf der Platte umsetzen. Diese Gabe macht ihn so gut", erklärt Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke über Jim Gottfridsson. Und was sagt Gottfridsson über Gottfridsson? "Wenn man meine Frau fragt, dann wird sie sagen, dass ich zu Hause ganz ruhig bin. Aber auf dem Spielfeld bin ich ein anderer Mensch. Da bin ich laut. Wenn ich etwas haben möchte, dann setze ich mich laut durch."



Besonderes Lob gab es auch von Johannes Golla, der als Kapitän des DHB-Teams ins All-Star-Team der Handball-EM 2022 gewählt wurde und mit Jim Gottfridsson gemeinsam bei der SG Flensburg-Handewitt spielt: "Ich komme auf und neben dem Feld unheimlich gut mit ihm klar. Er ist sehr, sehr hilfsbereit. Es gibt wenige Mittelleute, die das Spiel so sehr kontrollieren wie er. Er glänzt ja nicht durch athletische Besonderheiten, ist nicht bekannt für einen besonderen Sprungwurf oder einen äußerst harten Schlagwurf. Bei ihm ist es einfach das Gesamtpaket. Ich glaube, in seiner Konstanz ist das fast einzigartig auf diesem Niveau."

Farbenlehre mit Jim Gottfridsson

Jim Gottfridsson lebt seit seiner Kindheit mit diesem Defizit und sagt nordisch cool: "Es gibt Schlimmeres im Leben." Immerhin erspare ihm diese Einschränkung ja zumindest das Sortieren der Wäsche im heimischen Haushalt: "Blau-lila, rot-grün, grün-braun. Meine Farbwahrnehmung ist sehr eingeschränkt. Einige Farben habe ich lediglich als Kind und in der Schule gelernt, so dass ich zumindest weiß, dass der Rasen oder die Blätter grün sind."



Dabei ist ausgerechnet der farbenblinde Jim Gottfridsson so viel mehr als nur ein impulsiver Farbtupfer. Er ist der Mann für die goldenen Momente - ein Titelsammler im Vereinsbereich. Als strategisch hoch veranlagter Mittelmann ist er seit 2013 bei der SG Flensburg-Handewitt. Mit ihm und durch ihn holte die SG zwei Meistertitel (2018, 2019), den DHB-Pokal (2015) und gewann die Champions League (2014).



Schwedens Nationalmannschaft wurde - maßgeblich durch seine strategische Führung - Vizeweltmeister und Vizeeuropameister, bevor bei der EM 2022 der ersehnte Titelgewinnn gelang. Und auch wenn Gottfridsson nicht alle Farben erkennen kann, sein Leben als Handballprofi lässt sich gerade an Farben sowie Farbkombinationen und deren Bedeutung erzählen.

Rot

So fing alles an. In seiner südschwedischen Heimatstadt Ystad ist Rot die Farbe von IFK Ystad. "Die Mannschaft meines Herzens", sagt Jim Gottfridsson. Dort spielte er in der Jugend. Ystad hat nicht mal 30 000 Einwohner - aber gilt als Wiege des schwedischen Handballs. Die Klubs IFK Ystad und Ystads IF konkurrieren miteinander um Top-Talente des ganzen Landes.



Ehemalige Handball-Hochkaräter wie Robert Hedin und Robert Andersson wurden dort ebenso geboren und ausgebildet wie aktuelle Stars - zum Beispiel Lukas Nilsson oder Niclas Ekberg. Mit Robert Andersson (Europameister 1994 und 1998) und Kent-Harry Andersson (Trainer unter anderem in Flensburg, Nordhorn und bei den Rhein-Neckar Löwen) gehören zwei Größen des schwedischen Handballs zu den Förderern und Mentoren, die Jim Gottfridsson einst in Ystad an das Profi-Dasein herangeführt haben.

Rot-Blau

Die Farben der SG Flensburg-Handewitt. Ljubomir Vranjes war als Vorgänger von Maik Machulla von 2010 bis 2017 ebenfalls sehr erfolgreich Trainer der SG. Vranjes kommt auch aus Süd-schweden, war als Aktiver ebenfalls ein genialer Mittelmann - und hatte Jim Gottfridsson schon auf dem Radar, als der noch ein Teenager war.



Und so lud er ihn irgendwann als Trainingsgast ein, als Flensburg mal wieder im Trainingslager in Schweden war. Holger Glandorf, Rekord-Feldtorschütze der Bundesliga und damals Stütze der SG, erinnert sich noch lebhaft an diesen Besuch: "Da war Jim körperlich noch ein vergleichsweise kleiner Junge. Aber man konnte schon sehen, welche Anlagen er hat."



2013 wechselte Jim Gottfridsson aus Ystad an die Flensburger Förde. Glandorf spielte bis zu seinem Karriereende an seiner Seite und adelt ihn: "Es ist sensationell, welch eine Entwicklung er genommen hat. Seine Fähigkeiten in der Spielsteuerung sind hervorragend. Auch seine Anspiele an den Kreis sind immer besser geworden."

Von Vranjes spricht Gottfridsson bis heute voller Hochachtung: "Er sagte mir, er hätte mich im Auge, aber ich solle mich noch etwas weiter in der schwedischen Liga entwickeln. Daraufhin bin ich dann zu Hause ausgezogen und habe fortan alleine gewohnt, um auch auf eine solche Situation bestmöglich vorbereitet zu sein."

Grün

Natürlich sitzt auch Jim Gottfridsson gerne mal faul auf dem Sofa, aber richtig wohl fühlt er sich im Grünen, in der Natur. Er ist ein begeisterter Wald-und-Wiesen-Wanderer.

Gerne auch mit den Kindern an der Hand und Verpflegung im Rucksack, denn: "Ich bin ein Spiele-Papa. Ich mag es gar nicht, wenn unsere Kinder schon vor dem iPad oder dem Fernseher sitzen. Ich gehe sehr gerne mit beiden Kindern raus in die Natur und an die frische Luft. Hier im Wald klettern wir auf die Bäume und spielen viel."

Schwarz-auf-Weiß

Die übliche Farbgebung für Texte in Büchern. Aber Jim Gottfridsson liest nicht gerne. Ihm gelingt es dabei nicht, die für die Lesefreude entscheidenden Bilder im Kopf zu entwickeln.

Rosa

Die Farbe der Weiblichkeit. Und daher eine Farbe, die im Leben von Jim Gottfridsson für Aufbruch steht, für das Erwachsenwerden. Denn er war mit 22 Jahren noch recht jung, als er erstmals Vater wurde. Tochter Nellie kam zur Welt. Die Familiengründung war eine bewusste Entscheidung von Gottfridsson und seiner Frau Magdalena.



"Nach meinem ersten Jahr als Profi in Deutschland habe ich gemerkt, dass in meinem Leben etwas gefehlt hat. Natürlich haben wir viele Spiele und ich bin viel auf Reisen. Trotzdem - wir haben uns damals gesagt: Wenn wir Eltern werden sollten, dann wäre jetzt ein toller Zeitpunkt." Inzwischen hat Nellie einen kleinen Bruder - Milo. Zu viert lebt Familie Gottfridsson im Flensburger Stadtteil Handewitt: "Wir fühlen uns hammerwohl hier."

Blau-Gelb

Die Nationalfarben von Schweden. "Mein Traum ist, einen Titel mit der Nationalmannschaft zu gewinnen", sagt Jim Gottfridsson. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften verlor Schweden erst im Finale gegen den skandinavischen Erzrivalen. Bei der EM 2018 war im Finale Spanien zu stark.

Kurzum: Silber hatte Blau-Gelb allmählich über. Auch wenn der farbenblinde schwedische Spielgestalter es nicht sehen kann, die Farbe der Medaille macht einen Unterschied. Gold soll her. Und das gelang dann auch im Januar im Finale der Handball-EM 2022 in Budapest - wieder ging es gegen Spanien, diesmal mit positivem Ausgang für Schweden.

Bei der aktuellen Handball-EM scheiterte die Titelverteidigung denkbar knapp im Halbfinale - nun soll es gegen Deutschland Bronze werden.

Gold

Die Farbe der Gewinner, die Farbe der Siegerpokale. Und Jim Gottfridsson weiß: Je besser ich werde, umso größer sind die Chancen, noch mehr zu gewinnen. Darum arbeitet er akribisch an sich: "Ich habe gerade erst angefangen, Abwehr zu spielen. Deshalb hoffe ich, dass ich in den kommenden ein, zwei Jahren noch ein paar Entwicklungsschritte machen kann, so dass ich mit 30 Jahren der beste Jim Gottfridsson aller Zeiten sein werde", erklärte er gegenüber Bock auf Handball im Jahr 2021.



Und im Januar 2022 - noch bevor er im September das 30. Lebensjahr vollendete - wurde er dann nicht nur als wertvollster Spieler der Handball-EM ausgezeichnet, es erfüllte sich auch der Traum vom Gold: Nach Silber bei EM 2018 und der WM 2021 sowie dem Aus bei Olympia in Tokio im Viertelfinale gelang bei der EM 2022 mit dem 27:26 im Finale gegen Spanien der ersehnte Titelgewinn.

Und eine erneute Chance auf Olympia-Gold könnte Jim Gottfridsson mit einem Sieg gegen Deutschland sicherstellen, denn der Sieger des Spiels um Platz 3 der Handball-EM 2024 bekommt das kontinentale Direkt-Ticket, der Verlierer hat eine zweite Chance bei einem der Qualifikationsturniere.

Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt spannende Geschichten über die Stars des Handballs.

