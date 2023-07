Jill Baijings wechselt nach München

Der FC Bayern hat am Mittwoch die Verpflichtung von Jill Baijings bekanntgegeben. Die Mittelfeldspielerin kommt vom Ligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen an die Isar.

Der amtierende Deutsche Meister hat am Mittwoch seinen achten Neuzugang für die anstehende Saison präsentiert. Vom Tabellenfünften der vergangenen Spielzeit Leverkusen wechselt Jill Baijings zum FC Bayern, wo sie einen Vertrag bis 2026 unterschreibt. Die 22-jährige Allrounderin ist flexibel einsetzbar und soll die FCB-Frauen in der kommenden Saison unterstützen.

"Ihre Flexibilität und ihr Spielverständnis sind sehr wichtig für unsere Art und Weise, Fußball zu spielen", kommentierte Francisco De Sá Fardilha, Technischer Leiter Frauenfußball beim FC Bayern München, den Transfer. "Jill hat außerdem ein hohes Tempo und kann von verschiedenen Bereichen stark aufs Tor abschließen. Mit ihrem Willen, sich stetig zu verbessern und ihrer positiven Energie, wird sie ein wertvoller Teil des Teams werden", ist sich der 36-Jährige sicher.

Nationalelf-Kolleginnen erzählen "nur Positives über München"

Man habe die Entwicklung von Baijings seit ihrer Ankunft in Deutschland aufmerksam verfolgt so der 36-Jährige weiter. "Sie hat viele Einsätze in der Bundesliga und in ihren Spielen eine beeindruckend konstante Leistung abgerufen." Bei den Bayern wird sie fortan, ebenso wie zuletzt in Leverkusen, mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Für Baijings wird München bereits die dritte Bundesliga-Station. 2020 kam die Niederländerin vom SC Heerenveen zur SGS Essen, für die sie in zwei Spielzeiten 47-mal zum Einsatz kam und dabei fünf Scorerpunkte sammelte. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen, wo Baijings in jedem Spiel der Werkself eingesetzt wurde. Mit sieben Treffern und sechs Vorlagen war sie in der abgelaufenen Saison die treffsicherste Spielerin beim Tabellenfünften. Der Wechsel zum FC Bayern ist nun der nächste Karriereschritt für die junge Spielerin.

"Der FC Bayern München ist ein großer Verein, bei dem attraktiver Fußball gespielt wird und bei dem ich mich weiterentwickeln kann. Das hat mich überzeugt", so die niederländische Nationalspielerin. "Teamkolleginnen aus der Nationalmannschaft, die bereits beim FCB unter Vertrag standen, haben mir nur Positives über München erzählt." Dazu gehören unter anderem Lineth Beerensteyn, Jacintha Weimar und die heutige Wolfsburgerin Jill Roord.

Vorfreude auf den FC Bayern und die WM

Das Trio steht, wie die Neu-Münchnerin, im Kader der Niederlande für die anstehende Weltmeisterschaft. Bevor Baijings also in München loslegen kann, geht es für sie mit der Nationalmannschaft in Richtung Down Under. Dort trifft Oranje in Gruppe E auf die WM-Debütanten Portugal und Vietnam sowie den Titelverteidiger aus den USA.

Die Vorfreude auf ihr erstes großes Turnier mit den Oranje Leeuwinnen ist groß. Dennoch kann die 22-Jährige den Auftakt beim FC Bayern kaum noch erwarten: "Ich freue mich darauf, mit dem FC Bayern um Titel zu spielen und das erste Mal in der UEFA Women's Champions League aufzulaufen."