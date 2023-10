Jicha offen: "Einige können diesem Druck nicht jeden dritten Tag standhalten"

Der THW Kiel schlittert immer tiefer in seine nationale Krise. Nach der zweiten Pleite gegen Leipzig im Kalenderjahr fand Cheftrainer Filip Jicha deutliche Worte.

Vielsagende Bilder: THW-Coach Filip Jicha verlor mit Kiel auch in Leipzig. imago images (3)

Der THW Kiel zeigt in der Saison 2023/24 bislang zwei Gesichter. National ist der deutsche Rekordmeister nach dem Supercup-Triumph gegen die Löwen und drei Bundesliga-Siegen am Stück komplett aus dem Tritt geraten. Durch das 34:35 in Leipzig kassierten die Zebras bereits ihre vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Bundesliga-Partien. Dazu kommt bekanntlich das erschreckend frühe Pokal-Aus - am 3. Oktober verlor der THW zu Hause gegen den Bundesliga-Vorletzten Wetzlar völlig überraschend mit 31:32. International dagegen feierte Kiel bislang vier Siege aus vier Champions-League-Begegnungen.

Es sind aber die nationalen Leistungen, die das Gesamtbild aktuell schwer trüben. Nach der Niederlage in Leipzig bilanzierte THW-Cheftrainer Filip Jicha: "Wir haben mit einer offensiven Abwehr begonnen und relativ viele Ballgewinne gehabt. Diese haben wir dann dankend und sehr uncool gleich wieder an Leipzig zurückgegeben. Dadurch konnten wir von dem Momentum der offensiven Abwehr nicht profitieren."

Abpraller bekommt man im Handball nur, wenn man hellwach und bereit ist. THW-Coach Filip Jicha

Zusätzlich habe die "wilde" Spielweise der Leipziger "ohne Rücksicht auf Verluste" den Kielern reichlich Probleme bereitet. Nicht mit Kritik sparte Jicha mit dem Verhalten auf die insgesamt 18 Paraden von Keeper Tomas Mrkva, die im Normalfall zu einem Sieg in Sachsen reichen müssten. Aber: "Abpraller bekommt man im Handball nur, wenn man hellwach und bereit ist. Insgesamt war meine Mannschaft sehr unclever heute."

Dazu zählte er auch die letzte Chance auf den Ausgleich. "Wir haben 30 Sekunden für den letzten Angriff und uns fehlt in diesem Moment die Lockerheit, noch einmal zum Abschluss zu kommen", haderte Jicha, der vielsagend anfügte: "Dieses THW-Trikot wiegt schwer, manchmal kommen wir an Grenzen, dass einige nicht jeden dritten Tag diesem Druck standhalten können. Das ist ein teurer Preis, den wir zahlen. Aber das ist auch ein Prozess."

Kapitän Bilyk: "Das ist für unsere Verhältnisse einfach zu viel"

Mit nun 8:8 Punkten ist der THW von der Mission Titelverteidigung meilenweit entfernt. Die Füchse Berlin stehen nach ihrem Startrekord bereits bei 18:0 Zählern. An der Vorbereitung habe es nicht gelegen, unterstrich Hendrik Pekeler. "Es ist unser Anspruch, hier zu gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft", so der Kieler Kreisläufer bei "Dyn": "Leipzig hat die Fehler gemacht, die wir im Videostudium bereits gesehen haben. Aber wir haben dann genauso viele Bälle weggeworfen."

THW-Kapitän Nikola Bilyk, mit acht Treffern Leitfigur im Angriff, sah das Problem in der Abwehr. "Wir selbst werfen 34 Treffer, das ist - gerade auswärts - vollkommen ok. Aber wir kriegen 35, das ist für unsere Verhältnisse einfach zu viel", monierte der Österreicher.

"Gut" für die Norddeutschen, dass die nächste Partie eine auf internationalem Parkett ist: Am Donnerstag (18.45 Uhr) steht das Wiedersehen mit Sander Sagosen in Kolstad an. Oder bröckelt dann auch erstmals die makellose Königsklassen-Bilanz?