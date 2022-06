Jicha angriffslustig: "Das macht uns noch unberechenbarer"

Filip Jicha (40) ist "Mr. Final Four": Auf seine Erfahrung baut der THW Kiel bei seiner Titeljagd in der Königsklasse, der Trainer will sich darauf jedoch nicht verlassen.

Filip Jichas Lust ist ungezügelt, die blauen Augen stechen noch ein wenig mehr hervor als ohnehin schon. "Wir sind ein wenig Außenseiter, das macht uns noch unberechenbarer", sagt der Trainer des THW Kiel voller Vorfreude und Tatendrang dem SID. Wenn Jicha über das Final Four in Köln spricht, sprudelt es nur so aus ihm heraus. "Die Champions League ist die Creme de la Creme - das ist das, was immer unvergessen bleibt", sagt der frühere Welthandballer. Er muss es wissen.

Sieben Mal war Jicha, der "Mr. Final Four", bereits beim Finalturnier der Königsklasse in der Lanxess-Arena dabei. Vier Mal stand er im Endspiel, drei Mal gewann er es - zweimal als Spieler, einmal als Trainer. Am Wochenende peilt er mit dem deutschen Rekordmeister seinen vierten Coup an.

Vor dem Halbfinale gegen Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei DAZN) will sich der 40-Jährige jedoch nicht auf seine Köln-Routine verlassen. "Wenn man beim Final Four irgendetwas als Erfahrung bezeichnet, dann wirst du verlieren", sagt der Tscheche.

Das war als Kapitän auf dem Spielfeld so und ist jetzt als Trainer genauso. Viktor Szilagyi über Filip Jicha

Mit seiner Unnachgiebigkeit passt er perfekt zur Kieler Handball-DNA. "Er ist eine Person, die den maximalen Willen vorlebt und gleichzeitig in der Lage ist, alle anderen mitzuziehen. Das war als Kapitän auf dem Spielfeld so und ist jetzt als Trainer genauso", schwärmt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Torhüter und Welthandballer Niklas Landin ergänzt: "Er hat diese Mentalität, dass es nur einen Weg gibt - und der geht nach vorne."

Jicha ist Antreiber und Taktikfuchs zugleich. Der Coach stellt seine Mannschaft glänzend auf die Gegner ein, ist immer in der Lage auf neue Spielformen zu reagieren. Zugleich bremst er seine Spieler in Auszeiten ein, wenn diese mal über das Ziel hinausschießen.

Zwar wurde im deutschen Handball zuletzt - mit Recht - vor allem über Magdeburgs Meister-Coach Bennet Wiegert gesprochen. Doch Jicha ist in Kiel auf dem besten Weg, eine Ära wie vor ihm der heutige Bundestrainer, Jichas Lehrmeister, Alfred Gislason zu prägen. Zwei Meistertitel in seinen drei Jahren hat er schon gewonnen, jetzt winkt schon der zweite Königsklassentitel.

Allerdings, und das weiß auch Jicha, sprechen die Vorzeichen in diesem Jahr nicht für den THW. Mit Routinier Hendrik Pekeler und Ausnahmespieler Sander Sagosen fallen sowohl sein Abwehr- als auch sein Angriffschef verletzt aus.

Ich frage mich, wie wir die zwei Jahre ohne Zuschauer durchmachen konnten. Filip Jicha

Doch Jicha und Kiel setzen bei der Jagd nach dem fünften Titel in der Königsklasse auch auf die Magie Kölns. Beim Mega-Event vor 19.750 Zuschauern eine Top-Leistung abzurufen, ist die große Kunst und "nicht so einfach", wie Jicha weiß.

Anders als 2020, als sich Jicha gleich bei seiner Trainer-Premiere in Köln vor einer Geisterkulisse die europäische Krone aufsetzte, werden wieder Fans dabei sein. "Ich frage mich, wie wir die zwei Jahre ohne Zuschauer durchmachen konnten", sagte Jicha, der nun umso mehr brennt: "Die Vorfreude und Spannung sind größer denn je."