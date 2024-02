Jewells steiler Aufstieg: Chelsea wildert erneut in Brighton

Wieder verliert Brighton einen Top-Angestellten an den FC Chelsea. Sam Jewell, wichtiger Baustein beim beachtlichen Aufstieg der Seagulls, trifft in London sogar seinen Vorgänger.

Die Arbeit, die bei Brighton & Hove Albion in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz geleistet wird, hat viele Bewunderer. Die größten aber scheinen in der Londoner Fulham Road zu sitzen. Am Freitag wurde offiziell, dass der FC Chelsea schon wieder jemanden erfolgreich aus Brighton weggelockt hat.

Wie die Seagulls bestätigten, wechselt Sam Jewell zu den Blues. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Brightons bisheriger "Head of Recruitment", also Leiter der Scouting-Abteilung, bei Chelsea eine übergeordnete Rolle im Projekt der Chelsea-Eigentümer spielen, die auch Ligue-1-Klub Racing Straßburg besitzen. Wann Jewell seinen neuen Job antritt, ist noch unklar, ein Statement der Blues liegt noch nicht vor.

Bei Mac Allister und Caicedo mischte Jewell mit

Jewell gilt als wichtiger Baustein in Brightons Erfolgsgeschichte. Unter anderem soll der 34-Jährige an den Transfers von Alexis Mac Allister (2019) und Moises Caicedo (2021) entscheidend mitgewirkt haben, die den Premier-League-Klub inzwischen für ein Vielfaches ihrer damaligen Ablösesumme verlassen haben. Weltmeister Mac Allister schloss sich in diesem Sommer für rund 40 Millionen Euro dem FC Liverpool an, Caicedo für rund 116 Millionen Euro Chelsea.

Neben Caicedo und Jewell wechselten zuletzt auch Verteidiger Marc Cucurella, Torwart Robert Sanchez, Trainer Graham Potter samt Assistenten sowie Paul Winstanley von Brighton zu Chelsea. Mit Winstanley, inzwischen Co-Sportdirektor in London, hatte Jewell in Brighton lange zusammengearbeitet, ehe er ihn im November 2022 beerbte. Jewell, Sohn des früheren Fußballprofis und -trainers Paul Jewell (u.a. Wigan, Sheffield Wednesday), war 2016 als Chefscout für den Nachwuchsbereich nach Brighton gewechselt.

Nun geht sein steiler Aufstieg weiter, während Brighton einmal mehr einen wichtigen Angestellten ersetzen muss. Sowohl auf der Trainerbank - Potter-Nachfolger Roberto de Zerbi gilt neben Xabi Alonso als einer der derzeit begehrtesten Trainer - als auch im Profikader - Brighton ist Liga-Siebter und Europa-League-Achtelfinalist - ist dem Klub das bislang stets gelungen.