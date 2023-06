"Jetzt wollen wir das Triple holen": Leipziger Kampfansage nach Pokaltriumph

Bis in die frühen Morgenstunden hinein dauerten die Leipziger Feierlichkeiten nach dem 2:0-Sieg im Finale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt an. Vorher schickte Emil Forsberg noch eine Kampfansage an die Konkurrenz - im Sommer muss RB aber wohl einige Leistungsträger ersetzen.

Stehvermögen bewiesen die Leipziger Profis um Benjamin Henrichs, Marcel Halstenberg, David Raum und Trainer Marco Rose auch nach ihrer Cup-Verteidigung: Erst gegen sieben Uhr am Sonntagmorgen verließen die Letzten das Berliner Club Theater am Marlene-Dietrich-Platz, wo sie mit Florian Silbereisen, Tim Bendzko, Oliver Pocher, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und weiteren 1100 geladenen Gästen ausgelassen getanzt, gesungen und gefeiert hatten. Nach einer Mütze Schlaf ging es am Sonntagvormittag im Mannschaftsbus zu den Feierlichkeiten in Leipzig, ehe sich ein Teil der Mannschaft am Abend zum spontanen Kurztrip nach Ibiza aufmacht.

"Wenn du den Pokal einmal gewinnst, ist das schön. Aber ihn zu verteidigen, ist etwas ganz Besonderes. Es zeigt die Mentalität und Qualität in der Mannschaft", stufte Kapitän Willi Orban den zweiten Titelgewinn in der noch jungen Vereinshistorie ein. "Als so junger Verein den Titel zu verteidigen, ist aller Ehren wert", sagte Rose.

Anders als beim Elfmeter-Krimi vor einem Jahr gegen Freiburg, als RB erst nach 0:1-Rückstand und dem Platzverweis für Halstenberg die Fesseln löste und aufdrehte, zeigten die Leipziger gegen Frankfurt von Beginn an eine reife und routinierte Leistung. "Es war ein Endspiel, in dem man nicht ins letzte Risiko geht, es war ein bisschen reserviert. Aber ich finde, wir haben es auch in diesen Phasen sehr erwachsen gemacht. Wir haben diesen Endspielcharakter angenommen", urteilte Rose, "und hintenraus war der Sieg megaverdient".

Kampl: "Stolz" auf das Erreichte - aber es war mehr drin

In jedem Fall bedeutet diese Pokalverteidigung den nächsten Schritt im Bestreben, sich dauerhaft als Spitzenmannschaft in der Bundesliga und in Europa zu etablieren. "Jetzt wollen wir das Triple holen. Nach jedem Titel willst du noch einen holen", sagte Routinier Emil Forsberg und versprach für die nächste Saison: "Wir wollen noch konstanter spielen, auch in der Bundesliga."

In der kommenden Saison das Titelrennen spannender gestalten, das ist das Ziel hinter Forsbergs Ansage. Durch den verkorksten Saisonstart unter Domenico Tedesco lief RB von Anfang an der Musik hinterher, mit dem Trainerwechsel folgte die Wende zum Guten. "Es wäre sicher mehr drin gewesen, wir hätten ganz vorne angreifen können", sagte Kevin Kampl im Rückblick, unterm, Strich aber bleibt für den Routinier als Bilanz: "Wir sind mächtig stolz auf das, was wir erreicht haben."

RB Leipzig: Fluktuation im Kader - Vertragsverlängerung für Rose

Vor dem erhofften Angriff auf die Bayern bleibt der Umbau des Kaders, für den der neue Sport-Geschäftsführer Max Eberl in den nächsten Wochen verantwortlich ist. "Wir haben ein paar Hausaufgaben zu erledigen, wir werden Fluktuation im Kader haben", sagte Rose. Mit Christopher Nkunku (zum FC Chelsea) verlässt der Top-Scorer den Klub, der in den letzten zwei Jahren zum Unterschiedsspieler aufgestiegen war.

Mit Konrad Laimer (zum FC Bayern) geht ein weiterer Leistungsträger. Möglicherweise folgt auch Dominik Szoboszlai, wenn Newcastle United tatsächlich bereit sein sollte, die in der Ausstiegsklausel verankerten 70 Millionen Euro zu bezahlen.

"Wir müssen uns ein Stück weit neu aufstellen. Da brauchen wir gute und kreative Entscheidungen", sagte Rose. Eine anstehende Kern-Entscheidung betrifft seine Vertragsverlängerung, die in der Sommerpause unter Dach und Fach gebracht werden soll. Der Vollzug gilt als Formsache. Beide Seiten haben ihre Wertschätzung betont und ihren Willen, in der bestehenden Konstellation weitermachen zu wollen. Das gilt erst recht nach dem Pokal-Triumph.