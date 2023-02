"Jetzt wird es schwer": Stuttgart im Tal und vor harten Prüfsteinen

Der VfB Stuttgart kommt auf keinen grünen Zweig - und hat immens schwere Aufgaben direkt vor der Brust. Was tun? Trainer Bruno Labbadia erkennt mögliche Gründe nach dem 1:2 auf Schalke und will Genaueres "ergründen".

Der Ertrag seit der Einstellung von Trainer Bruno Labbadia lässt weiterhin zu wünschen übrig: Abgesehen vom jüngsten 3:0 gegen den 1. FC Köln, dem ersten VfB-Sieg im Jahr 2023 und dem ersten Dreier unter dem neuen Coach, hat es neben zwei Remis vier Niederlagen gesetzt. Die jüngste davon an diesem Samstagabend auf Schalke beim Bundesliga-Schlusslicht - 1:2 nach einer schwachen ersten Hälfte.

Das Resultat daraus: Die Schwaben stehen mit 19 Punkten nur noch hauchzart über dem Strich und damit vor den punktgleichen Mannschaften aus Hoffenheim, Bochum und den nur noch drei Zähler schwächeren sowie aktuell erfolgreichen S04.

Labbadia war nach der Pleite auf Schalke wenig verwunderlich enttäuscht. Das gab der 57-Jährige im Gespräch mit "Sky" unumwunden zu: "Wir sind extrem enttäuscht, weil hier wesentlich mehr drin gewesen wäre. Das haben wir uns auch vorgenommen. Wir wollten Schalke unter Druck setzen. Zumal wir ja auch wussten, wie Schalke spielen würde."

"Zu billig"

Dennoch stahlen die Königsblauen den Schwaben die Show in den ersten 45 Minuten, waren gieriger, griffiger, gefährlicher. Was lief hier falsch? "Wir waren nicht bereit, Wege zu gehen", so Labbadia während seiner Analyse. "Es hat damit zu tun, dass ein Spieler erkennen muss: 'Jetzt muss ich Druck machen.' Das haben wir nicht gut gemacht und auch die typischen 50:50-Bälle zu einfach verloren."

Und auch die beiden Gegentore "waren wieder zu billig".

Lediglich nach dem Seitenwechsel lief es besser, (glückliches) Anschlusstor von Borna Sosa sowie Möglichkeiten in Richtung 2:2 inklusive. "Ich hab der Mannschaft in der Pause gesagt, dass es so nicht weitergeht", gab der Stuttgarter Trainer ein wenig Einblick. "Mir hat in der ersten Halbzeit einfach der Mut gefehlt. Das ist bei einer so jungen Mannschaft immer mal das Problem - und wir sind die jüngste - das wissen wir."

Alles in allem sei es einfach "ärgerlich, weil man gerade in der zweiten Hälfte gesehen hat, dass was gegangen wäre. Hier hätten wir eben auch das 2:2 machen können. In der ersten haben wir es aber einfach verpennt."

"Wir müssen das akzeptieren"

Und nun? "Jetzt müssen wir ergründen, warum wir das nicht hinbekommen haben. Das interessiert mich auch sehr, warum das so ist. Wir waren zum Beispiel auch im Zweikampf zu schwach heute."

Das sah Torschütze Sosa genauso - und meinte vorausschauend: "Wir sind in einer Situation, in der wir bis zum Ende kämpfen müssen. Aber wir müssen das akzeptieren - und es gibt noch genügend Spiele." Doch gerade hier "wird es jetzt schwer": Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) erwartet der VfB Meister Bayern München vor heimischer Kulisse, ehe Duelle mit Frankfurt, Wolfsburg, Union Berlin folgen.