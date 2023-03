Jetzt wieder mit Omlin: Gladbachs verrücktes Torwart-Karussell

Gegen Werder Bremen kehrte Jonas Omlin nach der Verletzungspause ins Tor der Fohlen zurück, gab sich nach dem 2:2 selbstkritisch und blickte auf das Derby gegen den 1. FC Köln voraus. Die kuriose Torwartrotation in dieser Saison findet ihre Fortsetzung.

Seit zwei Monaten steht Jonas Omlin bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. In dieser Zeit hat sich der Schweizer bereits als Mann der klaren Worte hervorgetan. Und so nahm er auch kein Blatt vor den Mund, als es nach dem Spiel um die Szene zum Bremer 1:1 und seine mögliche Beteiligung am Gegentor ging. Omlin war beim Pass auf Marvin Ducksch doch etwas übereifrig aus dem Tor gekommen. "Ganz klar eine schlechte Entscheidung von mir. Ich darf da nicht rausstechen", zeigte er sich nach dem Schlusspfiff am DAZN-Mikrofon selbstkritisch und führte aus: "Ich muss sehen, dass Ko (Itakura, d. Red.) noch dran ist. Ich rutsche auch noch weg, und dann wird es extrem schwierig."

Ich will unbedingt den ersten Derbysieg mit Gladbach feiern. Jonas Omlin

Zwei Gegentore, der späte Bremer Ausgleichstreffer - da trat bei Omlin die Freude über das Comeback komplett in den Hintergrund. Im Auswärtsspiel bei Mainz 05 am 22. Spieltag (Endstand 0:4) hatte er sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen, und weil auch Ersatzmann Jan Olschowsky erkrankt passen musste, war zuletzt Tobias Sippel ins Borussen-Tor zurückgekehrt. Nun ist wieder Omlin an der Reihe, der sich nach der Bundesligapause - mit der Schweiz stehen für ihn die Länderspiele gegen Belarus und Israel auf dem Programm - auf das Derby beim 1. FC Köln freut. "Ich will unbedingt den ersten Derbysieg mit Gladbach feiern", kündigte Omlin an und sagte: "Die Enttäuschung über das Unentschieden ist sehr groß. Trotzdem haben die Fans nach dem Schlusspfiff absolut hinter uns gestanden. Ich glaube, sie brennen jetzt schon auf das Derby. Wir als Mannschaft müssen den nötigen Biss haben und wollen dort unbedingt die drei Punkte holen."

Schon fünf verschiedene Keeper eingesetzt

Omlins Rückkehr in den Kasten läutet indes die nächste Runde auf dem Gladbacher Torwart-Karussell ein. Insgesamt standen in dieser Saison schon fünf verschiedene Keeper für die Fohlen in der Kiste. Moritz Nicolas (wechselte im August auf Leihbasis zu Roda Kerkrade) hütete in der ersten DFB-Pokalrunde beim 9:1-Sieg bei Oberligist SV Oberachern das Tor. Dann übernahm Yann Sommer und machte vor seinem Wechsel zum FC Bayern insgesamt noch elf Pflichtspiele für die Borussia. Tobias Sippel kam inklusive der zweiten DFB-Pokalrunde bei Darmstadt 98 (1:2) bisher auf sieben Einsätze, Youngster Jan Olschowsky auf zwei. Läuft alles nach Plan, wird Omlin, Mitte Januar als Sommer-Nachfolger von Montpellier HSC verpflichtet, in Köln dann seinen neunten Einsatz für Gladbach feiern.