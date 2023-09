"Jetzt starten wir eben eine neue Serie": Oberhausen bleibt angriffslustig

Zur Tabellenführung hat es für Rot-Weiß Oberhausen gegen Fortuna Köln nicht ganz gereicht, der Euphorie rund um das Stadion Niederrhein tut das allerdings keinen Abbruch.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Der neue Tabellenführer der Regionalliga West heißt Fortuna Köln. Und nicht RW Oberhausen, wie die meisten der 4315 Zuschauer im Stadion Niederrhein am Samstag erhofft hatten. An den von den RWO-Verantwortlichen oft kritisierten Fans lag es allerdings nicht, dass die Kleeblätter beim alles andere als langweiligen 0:0 im Spitzenspiel gegen eben jene Kölner den ersehnten Sprung an die Tabellenspitze verpassten.

Denn die Euphorie war groß in Oberhausen. Nach dem rumpeligen Start mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen war das Team von Trainer Jörn Nowak nach vier Siegen in der Spitzengruppe angelangt und hätte nach der unerwarteten Pleite des Wuppertaler SV in der vorgezogenen Partie in Paderborn unverhofft sogar ganz nach oben klettern können.

Dazu hat es nach insgesamt 97 sehr intensiven Minuten nicht gereicht, ein Rückschritt war es dennoch nicht. "Die Zuschauer haben gesehen, dass wir bis zur letzten Minute der Nachspielzeit wollten, aber es funktioniert eben nicht immer alles", wollte Nowak seinem Team in Sachen Einsatzbereitschaft keinen Vorwurf machen. Doch es wurde nicht zum ersten Mal in dieser Saison deutlich, dass im spielerischen Bereich viel vom erfahrenen Moritz Stoppelkamp abhängt. Und der fand zumindest in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht ins Spiel.

Der Mut hat gefehlt

Folglich "war das Beste zur Halbzeit das Ergebnis", wie Nowak anschließend zugab. "Wir haben gut begonnen, aber dann hat uns irgendwie ganz offenbar der Mut gefehlt", erkannte auch Kapitän Sven Kreyer. Der Mut gegen einen nicht minder selbstbewussten Gegner, der zunächst souveräner und weniger fehlerbehaftet seine Chance auf die Tabellenführung nutzen wollte, aber bei den eigenen Abschlüssen zu unpräzise war.

Beim couragierten, weil nun auch mutigeren Auftritt in der zweiten Halbzeit bewiesen die Oberhausener, dass sie zu Recht zur Spitzengruppe zählen. Ein glänzend aufgelegter André Weis im Tor der Kölner verhinderte zwar den Sieg der Kleeblätter, doch die Euphorie rund um das Stadion Niederrhein hatte nur einen kurzen Dämpfer erhalten. So feierten die RWO-Anhänger ihr Team nach der spannenden Schlussphase noch lange Zeit, obwohl die Kölner Fans auf der anderen Seite des Stadions die Spitzenreiter-Lieder singen durften.

"Jetzt starten wir eben eine neue Serie", meinte Kreyer nach der unter Nowak üblichen Kabinen-Besprechung nach dem Spiel. Das klang nicht nur trotzig, sondern darf durchaus als Kampfansage gewertet werden. Auch wenn es mit der Tabellenführung (vorerst) noch nicht geklappt hat.