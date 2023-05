Jetzt offiziell: Lockl wechselt nach Mannheim

Per Lockl spielt ab der kommenden Saison für Waldhof Mannheim. Der Defensivmann kommt von Borussia Mönchengladbach II.

Per Lockl spielt ab der kommenden Saison für Waldhof Mannheim in der 3. Liga. IMAGO/Fotografie73

Schon vor Tagen war die Einigung zwischen Per Lockl und Waldhof Mannheim durchgesickert, nun hat der Drittligist die Verpflichtung auch offiziell bekanntgegeben - ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. "Per ist bei uns schon sehr lange auf dem Radar. Wir sind sehr glücklich, dass er sich bereits frühzeitig für unseren Weg entschieden hat. In der Regionalliga West hat er trotz seines jungen Alters bereits viele Erfahrungen sammeln können", wird Mannheims Geschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung zitiert.

Er ist ein spielstarker, aber auch zugleich robuster Mittelfeldspieler, der uns zusätzliche Variabilität verleihen wird. Tim Schork

Lockl lief für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach 97-mal in der Regionalliga West auf, erzielte fünf Tore und gab zehn Vorlagen. Ausgebildet wurde der gebürtige Hesse unter anderem beim VfB Stuttgart, mit dessen U 19 er 2019 den A-Juniorenpokal gewann. "Er ist ein spielstarker, aber auch zugleich robuster Mittelfeldspieler, der uns zusätzliche Variabilität verleihen wird. In einigen Spielen trug er die Kapitänsbinde und ist bereit Verantwortung zu übernehmen", beschreibt Schork den Neuzugang. "Dazu ist es für uns wichtig, die U-23-Regelung mit hochwertigen Spielern zu besetzen."

"Nach drei wirklich erfolgreichen Jahren bei Borussia Mönchengladbach habe ich mich dazu entschieden, meinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Beim SV Waldhof Mannheim sehe ich die Gegebenheiten als wirklich sehr gut an, weshalb ich mich für diesen Wechsel entschieden habe", sagt Lockl, der nach eigenen Angaben bereits in der laufenden Rückrunde Spiele im Carl-Benz-Stadion besucht hat.