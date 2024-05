Jetzt noch Müller, dann ist das Wolfsburger Torwart-Quartett komplett

Der VfL Wolfsburg steht vor der Verpflichtung von Schalkes Schlussmann Marius Müller, der bei den Niedersachsen die Nummer 2 hinter Neuzugang Kamil Grabara werden soll. Der 30-Jährige würde das Wolfsburger Torhüterteam komplettieren.

So langsam kommt Bewegung in die Sache. Die Braunschweiger Zeitung berichtet, dass Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann zu Schalke 04 wechselt. Zu erwarten ist, dass dann in Kürze S04-Schlussmann Marius Müller seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg vollzieht. Mit den Niedersachsen ist sich der 30-Jährige nach kicker-Informationen einig. Es geht aktuell um die Ablöse für den Schlussmann, der in Gelsenkirchen vertraglich noch bis 2025 gebunden ist. Im Raum steht eine Summe von rund 1,5 Millionen Euro.

Müller, das ist schon seit geraumer Zeit der Wolfsburger Wunsch, soll das VfL-Torwartquartett komplettieren. Der Keeper hat ein Verlängerungsangebot der Schalker abgelehnt, nach kicker-Informationen soll er Ben Manga, dem neuen Direktor Kaderplanung bei S04, seinen Wechselwunsch nach dem Saisonende mitgeteilt haben.

In Wolfsburg würde Müller, das weiß dieser, zur neuen Nummer 2 werden. Als Nachfolger des langjährigen Stammkeepers Koen Casteels kommt Kamil Grabara für 10,3 Millionen Euro vom FC Kopenhagen, der Pole wird die neue Nummer 1. Pavao Pervan, bislang der erste Casteels-Vertreter, macht in der Torwart-Hierarchie einen Schritt zurück und wird künftig die Nummer 3 sein vor Niklas Klinger.

Für Philipp Schulze, der das vergangene Halbjahr beim Drittliga-Absteiger Hallescher FC bestritt und auf 14 Einsätze kam, steht eine erneute Leihe bevor. Zahlreiche Drittligisten buhlen um den 21-Jährigen, die besten Karten hat dabei der SC Verl.