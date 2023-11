"Jetzt muss die Mannschaft Charakter zeigen": Lustenau schöpft Hoffnung in der Krise

Zwar brachte der Trainerwechsel bei Tabellenschlusslicht Austria Lustenau nach der 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz nicht den erhofften Effekt, dennoch zogen die Vorarlberger viel Positives aus dem Auftritt gegen die Steirer. Interimscoach Alexander Schneider weiß aber, dass sein Team nun ja nicht nachlassen darf.

Auch wenn das Debüt von Austria-Lustenau-Interimscoach Alexander Schneider mit einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz nicht den erhofften Befreiungsschlag brachte, konnte man durch den Trainerwechsel aber dennoch eine positive Reaktion bei den Vorarlbergern erkennen. Vor allem die Leistung in den ersten 45 Spielminuten machte den Verantwortlichen des Tabellenschlusslicht Hoffnung, dass man noch vor der Winterpause für einen Befreiungsschlag sorgen kann. Allerdings wird es in den kommenden zwei Duellen gegen Altach und den LASK dafür einen konzentrierten Auftritt über die volle Spielzeit brauchen, wie der Interimtstrainer bei "Sky" betonte: "Es waren gute 45 Minuten. Die Mannschaft muss es in den nächsten zwei Spielen bestätigen, sonst ist es ein positiver Ausrutscher."

Die Lustenauer konnten die Offensive der Grazer zu Spielbeginn kontrolliert in Schach halten, sodass der Tabellenzweite in der ersten Hälfte nur wenige Chancen vorfand. Wenn die Steirer dann mal einen Schuss auf das Tor brachten, war Keeper Domenik Schierl zu Stelle, der seine Mannschaft mit einigen guten Aktionen im Spiel hielt. Der Keeper der Vorarlberger sah durch den Wechsel auf der Trainerbank einen Ruck durch die Mannschaft gehen: "Es ist einiges neu. Eine andere Spielart, die Trainingswoche und der Ablauf waren anders. Alles war anders. Das macht etwas mit Spielern, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Es war ein ganz anderer Auftritt als die letzten Spiele."

Wirft man einen Blick auf die Statistik, so lässt sich das auch bestätigen: Bei der Zweikampfquote wies man letztlich den selben Wert wie die Grazer auf (50 zu 50 Prozent), auch bei der Passquote (70,4 zu 75) und beim Ballbesitz (46 zu 54) war man nicht unsagbar weit abgeschlagen und konnte mit drei zu acht Schüssen aufs Tor auch offensiv seine Akzente setzen.

Fünfte Pflichtspielniederlage

Ein Gegentreffer nach einem Standard kurz nach Wiederanpfiff sowie die Gelb-Rote-Karte gegen Linksverteidiger Baila Diallo (52.) war dann aber für die Gäste aus dem "Ländle" doch zu viel, um mehr aus dem Trainerwechsel herauszuholen. "Mit der ersten Halbzeit müssen wir sehr zufrieden sein. Es war viel von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe den Jungs aber auch gesagt, eine gute Halbzeit reicht nicht. Der Start in die zweite Halbzeit war denkbar ungünstig mit einem Gegentor und Gelb-Rot. Dann ist es schwer dieses Spiel zu drehen in unserer aktuellen Situation", musste Interimscoach Schneider feststellen, dessen Mannschaft bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge kassierte und weiterhin auf den ersten Sieg in der aktuellen Saison wartet.

Letztendlich war der Vizemeister der vergangenen Spielzeit für die Lustenauer aber doch eine Nummer zu groß, die aber dennoch viel Positives für die weiteren Aufgaben mitnehmen können. Bereits am kommenden Spieltag steht mit dem Derby gegen Altach die nächste Prüfung an, wo man sich auch mit Zählbarem belohnen will. "Es ist wieder für jeden Spieler eine neue Chance und jeder versucht, sie zu nutzen. Es geht darum, dass man das auch in den kommenden Monaten sieht. Es bringt nichts, wenn nur ein Spiel oder zwei, drei gute Trainingswochen dabei sind, sondern jetzt muss die Mannschaft Charakter zeigen und das über Monate genauso angehen", betont Kapitän Pius Grabher. Zwei Spiele bleiben den Vorarlbergern noch, um zumindest für ein wenig Beruhigung vor den Weihnachtstagen zu sorgen und einem neuen Coach den Einstieg in eine sehr schwierige Aufgabe zumindest etwas zu erleichtern.