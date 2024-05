"Jetzt müssen wir ihn holen, sonst wäre es scheiße"

Marco Reus und Mats Hummels kehren nach elf Jahren zurück nach Wembley. Für viele war die Reise eigentlich schon mit der Gruppenauslosung beendet.

Paris St. Germain, AC Mailand und Newcastle United hießen die zugelosten Teams für die Gruppenphase. Eine denkbar schwere Konstellation, wie sich Marco Reus kurz nach dem Erreichen des Finals erinnert. "Damit hätte wirklich keiner gerechnet, nach der Gruppenauslosung schon gar nicht, da haben wir das erste Ausrufezeichen gesetzt", sagte ein sichtlich emotionaler Reus bei Prime Video nach einer "unbeschreiblichen Woche".

"Spätestens seit dem zweiten Spiel in der Gruppenphase glauben wir dran", verriet Matchwinner Mats Hummels. Es war übrigens ein torloses Remis gegen Milan. Genauso torlos blieb PSG in 180 Minuten im Halbfinale gegen den BVB. "Wir haben heute sehr viel leiden müssen", beschrieb Reus, der die insgesamt sechs Alu-Treffer der Pariser bereits vergessen hatte. "Ehrlich, wen interessiert das? Am Ende fragt morgen keiner mehr. Da steht nur: Borussia Dortmund steht im Finale von Wembley 2024."

Hummels bereitete den Weg mit seinem Kopfballtreffer nach 50 Minuten. In 89 Champions-League-Spielen war es erst sein fünfter Treffer. "Deswegen ein guter Zeitpunkt, um da ein bisschen aufzustocken", befand der Innenverteidiger.

Watzke: "Eine geile Geschichte"

Die Entscheidung: Mats Hummels köpft zur Führung ein. picture alliance / Sipa USA

Für Reus und Hummels, der bald über seine Zukunft in Dortmund entscheiden möchte, schließt sich damit auch der Kreis. Das Duo gehörte schon 2013 zum Team und sie sind damit die letzten BVB-Spieler, die damals in Wembley 1:2 gegen den FC Bayern verloren.

"Ich freue mich natürlich unheimlich für Mats", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Prime Video. "Wir sind ja beide so irgendwie in der Endphase unserer Karrieren. Demzufolge hatten wir beide wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet, dass wir beide nochmal nach Wembley kommen. Und insofern ist es eine geile Geschichte, ich bin für meine Verhältnisse komplett euphorisch."

Und jetzt? Real oder die Bayern? "Egal, wir schauen uns das morgen in Ruhe an", sagte Reus, der schon auf den Pott schielt: "Jetzt müssen wir ihn auch holen, sonst wäre es scheiße." Hummels macht sich gar keine großen Sorgen: "Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht daran zu glauben, auch das Finale gewinnen zu können."

Hummels Ansage in Richtung Mainz

Nur leider stehen noch zwei Spieltag in der Bundesliga an. "Alles Vorbereitungsspiele fürs Finale", gibt Hummels zu. Allerdings geht es am Samstag in Mainz gegen den FSV und da ist ja noch eine Rechnung vom 34. Spieltag aus der vergangenen Saison offen, als der BVB die Meisterschaft verspielte. "Zumindest am Samstag sind wir es allen Mannschaften schuldig, dass wir mit 100 Prozent agieren", verspricht Hummels. "Sie haben vor einem Jahr sportlich fair gekämpft, aber das gleiche dürfen sie jetzt von uns erwarten."