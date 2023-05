"Jetzt liegt es an uns": Heidenheim hat den HSV im Rücken

In Paderborn hat der 1. FC Heidenheim einen großen Schritt in Richtung Bundesliga verpasst und 2:3 verloren. Für Trainer Frank Schmidt ist die Pleite jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Blickte nach der Niederlage in Paderborn schnell nach vorne: FCH-Trainer Frank Schmidt. IMAGO/Ulrich Hufnagel