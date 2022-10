"Jetzt kann Mainz kommen": Unschlagbarer VfB Lübeck ist heiß auf den Pokalkracher

Vor dem Pokal-Highlight am Dienstag gegen den 1. FSV Mainz 05 erledigte der VfB Lübeck seine Liga-Aufgabe souverän. Einer überzeugt besonders.

Der VfB Lübeck hat vor dem Highlight im DFB-Pokal gegen Mainz 05 auch die Alltagsaufgabe in der Liga souverän gelöst und ist saisonübergreifend nunmehr seit 23 Spielen unbesiegt. "Wir haben es gut hinbekommen, das Pokalspiel auszublenden, jetzt aber kann Mainz kommen", sagte Felix Drinkuth, der mit seinem Treffer zum 1:0 kurz vor der Pause beim klaren 4:0 gegen Rehden die Tür zum neunten Saisonsieg der Grün-Weißen aufgestoßen hatte.

Neues System entfesselt neue Kräfte

Der 27-Jährige wirkte spielfreudiger als zuletzt - was auch daran lag, dass Trainer Lukas Pfeiffer einen neuen Reiz gesetzt hatte, der sich doppelt auswirkte: Erstmals in dieser Saison hatte er seine Elf in einer 4-2-3-1-Formation aufgeboten. Das schaffte in der Vorbereitung auf das Duell mit dem BSV neue Aufmerksamkeit - und setzte bei Drinkuth neue Kräfte frei. Der 27-Jährige rückte von der linken Außenbahn auf die Spielmacherposition und war gerade in der Anfangsphase Dreh- und Angelpunkt. "Ich fühle mich im Zentrum einfach sehr wohl und habe mich gefreut, dass ich heute zwischen den Linien spielen konnte", erklärte Drinkuth, der mit den Lübeckern von Beginn an hohes Tempo gegangen war, eine mögliche frühe Führung aber verpasst hatte. Am Ende stand dennoch ein klarer Sieg zu Buche, den die Fans ausgelassen feierten - in dem Wissen, bei nunmehr sieben Punkten Vorsprung und noch einem Spiel in der Hinterhand dem Titelgewinn einen Schritt näher gekommen zu sein.

Von den Verantwortlichen gab es Lob vor allem für die Art und Weise, wie der VfB aufgetreten war: "Es verdeutlicht den Charakter, wie seriös die Mannschaft dieses Spiel angegangen ist", sagte Sportvorstand Sebastian Harms. Pfeiffer freute sich, dass die Alltagsaufgabe vor dem Pokal-Highlight am Dienstagabend mit der gewünschten hundertprozentigen Ernsthaftigkeit abgearbeitet worden war. "Jetzt wollen wir das Bonusspiel gegen Mainz genießen und alles in die Waagschale werfen. Am Samstag wartet dann die Auswärtspartie bei einem direkten Konkurrenten in Flensburg, auch da müssen wir voll da sein", sagte Drinkuth.

Über die nötige Breite, um die Anstrengungen auf viele Schultern zu verteilen, verfügt der Kader. Nicht ausgeschlossen zudem, dass Pfeiffer weitere Reize setzen wird, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Drinkuth als Sturmspitze aufzubieten, wäre eine naheliegende Möglichkeit - dort hatte der vielseitige 27-Jährige sich zu Saisonbeginn besonders wohlgefühlt, als Kimmo Hovi und Mats Facklam verletzt ausgefallen waren.