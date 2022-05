"Jetzt ist noch vieles möglich": Union feiert das nächste Europa-Abenteuer

Union Berlin wird nächstes Jahr erneut im europäischen Wettbewerb vertreten sein. Sogar die Champions League ist noch möglich. Die Eisernen genossen den Moment nach dem 4:1 in Freiburg - Coach Urs Fischer legte direkt den Fokus auf das kommende Spiel.

"Das ist unfassbar, was wir hier als kleiner Verein Union Berlin Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es jetzt das zweite Mal in Folge ist, dass wir uns für das internationale Geschäft qualifizieren. Da sieht man einfach, wie gut der Verein funktioniert und arbeitet. Es ist ein Plan da, den der komplette Verein verfolgt", sagte Grischa Prömel nach dem 4:1 in Freiburg bei "Sky".

Jener Dreier in Freiburg hatte den Eisernen die Qualifikation für Europa gebracht, denn die Köpenicker werden die Saison mindestens auf dem siebten Platz beenden, dieser Rang berechtigt zur Teilnahme an der Europa Conference League. "Das ist schon außergewöhnlich, was wir da leisten, auch jetzt ist noch vieles möglich. Wir wollten so lange wie möglich oben dranbleiben, ich glaube, wir realisieren das alles erst nach der Saison", so Christopher Trimmel, der anfügte: "Man darf nicht vergessen, wir haben in der Hinrunde schon Conference League gespielt und waren im Pokal lange dabei. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet, umso stolzer ist man jetzt."

Union ist oben drangeblieben und hat nun sogar die Chance auf den ganz großen Wurf. Aktuell befinden sich die Berliner auf Platz sechs, der die Europa League bedeuten würde. Aber auch die Champions League ist bei aktuell nur einem Punkt Rückstand noch drin. Allerdings spielt Leipzig morgen noch und könnte mit einem Sieg die Königsklasse für die Eisernen zunichte machen. "Das ist Wahnsinn, was die Jungs einmal mehr geleistet haben. Was soll ich sagen? Ich kann ja nicht mehr als ein Kompliment machen", rang Coach Fischer nach Worten.

"Es liegt nicht an uns zu träumen, sondern zu liefern"

Ganz professionell war er dann aber auch wieder, als er auf nächste Woche blickte, wenn am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen Bochum ansteht. "Es liegt nicht an uns zu träumen, sondern zu liefern, nächsten Samstag. Das wird ein ganz schweres Heimspiel gegen Bochum", so der Trainer. Und Trimmel ergänzte: "Wir wissen, dass wir ein sehr schwieriges Spiel haben, Bochum macht es nicht schlecht die letzten Wochen. Heute sind wir einen ganz wichtigen Schritt gegangen."