Jetzt hören! NFL Preview: AFC & NFC North unter der Lupe

ITK #19: NFL Preview - Was geht im hohen Norden? AFC & NFC NORTH

Unsere Previews gehen in die nächste Runde! Heute beschäftigen sich Kucze, Detti und kicker-Redakteur Grille mit den Teams aus der AFC und NFC North. Gibt es den Breakout von Rashod Bateman? Erreicht die Offense der Bengals mit Joe Burrow die nächste Eskalationsstufe? Stehen den Pittsburgh Steelers schwere Zeiten ins Haus? Und können in der NFC die Minnesota Vikings mit neuem Head Coach den Green Bay Packers das Wasser reichen? Diese und andere Fragen beantworten wir in der aktuellen Ausgabe! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 25. August. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire