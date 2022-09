Jetzt hören! Mahomes gegen Herbert und noch viel mehr: Die neue Folge "Icing the kicker"

Die NFL ist endlich zurück - und hat zum Auftakt schon mal Lust auf viel mehr gemacht. Und das gibt es in Week 2 zum Beispiel mit dem Duell zweier Quarterback-Stars.

Nach der langen Offseason meldete sich die NFL am vergangenen Wochenende mit einem Knall zurück und lieferte gleich wieder viel Drama und Spektakel. Zum Auftakt von Week 2 steht nun ein Duell an, das bei Football-Fans für Schnappatmung vor lauter Vorfreude sorgt: Beim Vergleich Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Chargers treffen mit Patrick Mahomes und Justin Herbert zwei der besten und aufregendsten Quarterbacks der Liga aufeinander. Klar, dass auch "Icing the kicker" an diesem Showdown nicht vorbeikommt.

Doch damit natürlich nicht genug. Das Panel um die Footballerei-Experten Christian "Detti" Detterbeck und Coach Shuan sowie kicker-Reporter Mario Krischel nimmt sich weitere Partien vor, in denen ausschließlich Gewinner der ersten Woche aufeinandertreffen. Bestehen die Miami Dolphins um Star-Receiver Tyreek Hill nach siegreichem Auftakt auch bei Lamar Jackson und den Baltimore Ravens? Beißen sich Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers an den New Orleans Saints mal wieder die Zähne aus? Und kommen die Philadelphia Eagles mit den Minnesota Vikings besser klar als zuletzt die Green Bay Packers?

Fragen über Fragen, die es im Podcast zu diskutieren gilt. Auch die üblichen Ergebnistipps dürfen natürlich nicht fehlen.

Während der NFL-Saison erscheint "Icing the kicker" im wöchentlichen Rhythmus. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge.

