Jetzt hören! "Icing the kicker" zu Week 1 mit neuen Rubriken, Rodgers und Love

Es ist soweit, die neue Regular Season der NFL steht in den Startlöchern - und auch bei "Icing the kicker" gibt es Neues! So nimmt bei der Vorschau auf Week 1 direkt jemand auf dem "Icing Hot Seat" Platz. Es wird nämlich über Jordan Love diskutiert. Aaron Rodgers und die womöglich starken New York Jets finden ebenfalls Einzug.

Aaron Rodgers (re.) hat die Packers für die vielversprechenden New York Jets verlassen - und Jordan Love ist ab sofort in Green Bay auf Achse. IMAGO/Icon Sportswire

Wie sich die 32 NFL-Teams neu auf die kommende Saison eingestellt haben, so gibt es auch bei der Podcast-Crew um Host Kucze von "Icing the kicker" Veränderungen: Anhand von neuen Kategorien wird ab sofort wieder wöchentlich diskutiert. Dieses Mal dreht sich alles um Week 1, also den langersehnten Saisonstart in der National Football League.

So setzt sich kicker-Redakteur Grille erstmals auf den "Icing Hot Seat" und verbreitet die These: "Jordan Love wird der statistisch beste Quarterback der NFC North!" Der Nachfolger von Brett Favre und Aaron Rodgers soll also vor Vikings-Anführer Kirk Cousins, Lions-Spielmacher Jared Goff und Bears-Ass Justin Fields landen? Eine mutige Aussage, der sich Footballerei-Experte Detti gegenüberstellt.

Natürlich wird in der neuen Podcast-Ausgabe auch auf das Eröffnungsspiel zwischen Detroit und Super-Bowl-Titelverteidiger Kansas City geblickt - und auf den bevorstehenden Monday-Night-Kracher zwischen New York Jets und Buffalo Bills. Kann der neue Star-Quarterback Aaron Rodgers direkt eine Ansage machen und die seit 2010 auf eine Play-off-Teilnahme lechzende "Gang Green" zu Sieg Nummer 1 führen?

Auch die User und Zuhörer tauchen mit ihren Fragen ab sofort regelmäßig in den Folgen auf. Dieses Mal: Welcher Quarterback wird zuerst auf die Bank gesetzt? Oder auch: Welches Team schafft den Sprung von 4 auf 1? All das - jetzt in der neuen Ausgabe von "Icing the kicker"!

#62: NFL Preview Week 1 - Love auf dem heißen Stuhl Alles NEU macht der NFL Kickoff! Zum Startschuss der neuen Saison gibt es einige neue Rubriken bei „Icing the kicker“. Kucze, Detti und Grille sprechen über das „Matchup der Woche“ und beantworten Fragen aus der Community. Dazu gibt es feurige Diskussionen und einen heißen Stuhl, auf dem zur Premiere ein junger Käsekopf Platz nimmt…

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 14. September, dann dreht sich alles um Week 2. Überhaupt gibt es ab sofort wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in New Orleans (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Episode - stets garniert mit den neuen Rubriken. Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.