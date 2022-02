Jetzt hören! Icing the kicker ist zurück - inklusive Interview mit NFL-Boss Steinforth

Auch in der Offseason müsst ihr nicht ohne "Icing the kicker" auskommen! In der neuen Folge richtet sich der Fokus auf das Deutschland-Spiel der NFL - inklusive Interview mit NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. Außerdem wird diskutiert, welches Team in der neuen Saison die Cincinnati Bengals 2.0 werden könnte.

Der Super Bowl ist Geschichte. Doch auch in der Offseason gibt es noch viel zu besprechen in Sachen Football. Der Blick richtet sich bereits auf die neue Saison - und hierzulande natürlich vor allem auf das erste Deutschland-Spiel der NFL im Herbst in München. Alex "Kucze" von Kuczkowski von der Footballerei und kicker-Reporter Mario Krischel holen sich für die neue "Icing the kicker"-Folge Infos aus erster Hand und sprechen mit NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. Dieser plaudert mit den Jungs aus dem Nähkästchen - und verrät exklusiv, wann das "Heimteam" für das Spiel in München von der Liga offiziell verkündet wird.

Footballerei-Host Christian "Detti" Detterbeck und Experte Coach Shuan Fatah sind zum Auftakt der zweiten Staffel "Icing the kicker" ebenfalls dabei. Auch sie geben ihre Einschätzungen zum Deutschland-Spiel ab. Außerdem geht das Panel der Frage nach, welches Team wohl in der neuen Saison in die Rolle der diesjährigen Cincinnati Bengals schlüpfen und nach eher mauen Jahren einen tiefen Play-off-Run bis zum Super Bowl schaffen könnte.

In der Offseason der NFL gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge "Icing the kicker", die nächste erscheint am 10. März.

ITK #7: So läuft das NFL-Deutschlandspiel in München Das wird ein großes Fest! Im Herbst richtet die NFL in München ihr erstes Regular Season Game in Deutschland aus. Wie ist der Stand der Vorbereitung? Welches NFL-Team ist Gastgeber in München? Wie läuft das mit den Tickets? Alexander Steinforth, der neue Chef der NFL in Deutschland, steht in dieser Folge des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei Rede und Antwort. Zusätzlich verraten Shuan, Detti, Mario und Kucze ihre ganz persönlichen Favoriten, welche NFL-Franchise in der Saison 2022 zum Überraschungsteam werden könnte. Ähnlich wie die Cincinnati Bengals in der vergangenen Spielzeit. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 10. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA 14.02.2022 ITK #5: Super Bowl: Schlüsselduelle, X-Faktoren, Keys to win 10.02.2022 #4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage 03.02.2022 #3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams 27.01.2022 weitere Podcasts

"Icing the kicker" ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts.