Jetzt hören! Frank Kramer zu Gast bei KMD

Seit fast einem Jahr ist Frank Kramer Trainer von Arminia Bielefeld. Grund genug, um den 49-Jährigen in die neue Folge von "kicker meets DAZN" einzuladen. Alex Schlüter und Benni Zander sprechen mit dem gebürtigen Memminger, der sich bei den Ostwestfalen mittlerweile voll und ganz etabliert hat.

Prompt wird Frank Kramer zu "kicker meets DAZN" eingeladen, reißt die Ungeschlagen-Serie der Arminia. Böse ist der Bielefelder Coach auf Alex Schlüter und Benni Zander aber nicht, in Folge 119 spricht er mit den beiden über seine ersten elf Monate in Ostwestfalen, seine Herangehensweise im Kampf um den Klassenerhalt und darüber, ob seine Spieler trotz der Niederlage in Hoffenheim den Super Bowl schauen durften.

Außerdem beschäftigen sich Schlüter und Zander ausführlich mit dem denkwürdigen Sieg des VfL Bochum gegen den FC Bayern, der Thematik rund um Max Kruse und blicken außerdem in die Hauptstadt: Von kicker-Reporter Andreas Hunzinger haben sich die beiden Moderatoren erklären lassen, was aktuell bei Hertha und Union los ist.

KMD #119 - Frank Kramer Zum vierten Mal in dieser KMD-Staffel begrüßen Alex Schlüter und Benni Zander einen aktuellen Bundesliga-Trainer im Podcast! Diesmal ist Frank Kramer von Arminia Bielefeld zu Gast! Das Trio diskutiert unter anderem über den veränderten Spielstil der Ostwestfalen, die fußballerische Klasse von Keeper Stefan Ortega und die Jokerrolle von Arminia-Legende Fabian Klos. Außerdem berichtet kicker-Reporter Andreas Hunzinger direkt aus Berlin über die aktuelle Lage bei der Hertha und Union. Und natürlich wird auch ausführlich über mögliche Playoffs in der Bundesliga und Max Kruse gesprochen...

