Jetzt hören! "FE:male view on football" mit Fußballerin des Jahres Lea Schüller

Am Abend erhält sie die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres, am Vormittag schon ist sie im neuen Podcast zu hören: Lea Schüller ist zu Gast in einer Sonderfolge von "FE:male view on football".

Vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Eintracht Frankfurt wird Lea Schüller (24) vom kicker als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Passend dazu ist die amtierende Torschützenkönigin der Bundesliga am Freitag zu Gast in einer Sonderfolge "FE:male view on football" - und verrät unter anderem, wie viele Tore sie in der kommenden Saison schießen will.

Im Podcast spricht die Stürmerin des FC Bayern aber auch über ihren neuen Coach Alexander Straus, der den FC Bayern in der anstehenden Saison zurück zur Meisterschaft führen soll und laut Schüller "alles anders" macht als sein Vorgänger.

Außerdem berichtet Schüller, warum sie in ihrer Jugend nicht in Bayern-Bettwäsche schlief, warum sie "wenig bis gar keinen Kontakt" zu den Profis der Bayern-Männermannschaft hat - und warum sie mitten in der Startphase der neuen Saison ein Berufspraktikum in der Automobilbranche absolviert.

FE:male Spezial - Lea Schüller Unser Spezial zum Start der Frauen Bundesliga! Mit der vom kicker ausgezeichneten „Fußballerin des Jahres": Lea Schüller! Die Stürmerin des FC Bayern München blickt mit uns auf das große Eröffnungsspiel im Deutsche Bank Park gegen Eintracht Frankfurt und verrät, was sie sich persönlich für die neue Spielzeit vorgenommen hat. Zudem erklärt sie, was sich unter dem neuen Trainer grundlegend geändert hat, warum sie früher alles andere als ein Bayern Fan war und sie nicht gleich das erste Angebot des Klubs angenommen hat. Als „Nationalspielerin des Jahres" ist sie diesen Sommer zur EM gefahren, dann erwischte sie das Corona Virus. Schüller berichtet über die schwierige Zeit im einsamen Hotelzimmer und erklärt, warum Alexandra Popp dadurch an ihr vorbeigezogen ist. Darüber hinaus gibt die 24-jährige private Einblicke. Sie erzählt vom gemeinsamen Leben mit ihrer Freundin Lara, einer österreichischen Sportseglerin, wann sie sich streiten und warum sie jetzt ein Praktikum in der Automobilbranche macht.

