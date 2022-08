Jetzt hören! "FE:male view on football" mit Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker

Mit einer überraschenden Folge startet "FE:male view on football" in die neue Saison: In der Zentrale von Borussia Dortmund entstand ein spannendes Podcast-Gespräch mit Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker, der Leiterin der vor Kurzem erst gegründeten Mädchen- und Frauenfußball-Abteilung des BVB.

FE:male view on football - ein kicker-Podcast mit Turid Knaak und Anna-Sara Lange. kicker