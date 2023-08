Jetzt hören! Die West-Vorschau bei "Icing the kicker" mit Adrian Franke

In einer Woche startet die NFL in ihre neue Saison - da bleibt gerade noch Zeit für eine letzte Vorschau-Folge bei "Icing the kicker". Beim Blick auf die NFC West und AFC West hat sich die Crew mit kicker-Experte Adrian Franke prominente Verstärkung geholt.

Bald ist die Wartezeit endlich vorbei. Mit dem Duell des amtierenden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions startet die NFL am Freitag, 8. September (2.20 Uhr, MESZ) in ihre neue Saison. Nach den Doppel-Vorschauen zu den jeweiligen Divisionen in North, South und East fehlt in der Preview-Serie von "Icing the kicker" allerdings noch der Westen.

Dafür hat sich die Podcast-Crew prominente Verstärkung geholt. Gemeinsam mit kicker-Experte Adrian Franke, der sich in seiner wöchentlichen Kolumne zuletzt auf die wichtigsten Takeaways der Preseason konzentrierte, richten Detti, der diesmal Kucze als Host vertritt, und die kicker-Redakteure Thomas und André den Fokus auf die NFC West und die AFC West. Dabei wird wie schon in den anderen Vorschauen für jedes Team ein X-Faktor identifiziert, der in der Saison 2023 besonders entscheidend sein könnte.

In der NFC West scheinen die Rollen vor Saisonbeginn klar verteilt zu sein. Könnten die Arizona Cardinals, die den Rebuild ganz offensichtlich eingeläutet haben, doch positiv überraschen? Was ist den Los Angeles Rams zuzutrauen, deren Roster noch einige Superstars, aber noch mehr Unbekannte enthält? Kann Seattles Quarterback Geno Smith seine fabelhafte Vorsaison für die Seahawks wiederholen? Und dominiert die Defense von Vorjahres-Divisionssieger San Francisco 49ers auch in diesem Jahr? Das sind nur einige der Fragen, die in der Runde diskutiert werden. Denn natürlich wird auch diesmal wieder auf die Fragen aus der Community eingegangen!

Auch in der AFC West gibt es viel zu besprechen. Kriegt Sean Payton bei den Denver Broncos Russell Wilson wieder hin? Was haben die Las Vegas Raiders eigentlich vor? Und sehen wir endlich mehr Big Plays von Chargers-Quarterback Justin Herbert? Darüber, dass erneut kein Weg an den Chiefs vorbeiführen wird, besteht Einigkeit. Doch was könnten mögliche Schwachstellen des Meisters sein? Und welche User-These geht der Crew dann doch ein bisschen zu weit? Hört selbst in der letzten Saison-Vorschaufolge von "Icing the kicker"!

Die nächste Folge "Icing the kicker" erscheint kurz vor Saisonstart am 7. September. Darin blicken wir natürlich auf den ersten Spieltag der Regular Season voraus. Ab diesem Zeitpunkt gibt es dann auch jede Woche wieder eine neue "Icing the kicker"-Folge. Zur neuen Saison haben wir uns für den Podcast ein paar neue Kategorien ausgedacht. Ihr dürft gespannt sein. Über Feedback und Anregungen, Fragen und Thesen freuen wir uns sowieso immer. Kontaktiert uns gerne über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei.

