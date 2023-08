Jetzt hören! Die Vorschau auf NFC South und AFC South bei "Icing the kicker"

Die neue NFL-Saison nähert sich mit großen Schritten - und "Icing the kicker" befindet sich mitten in der Vorschauphase auf die Regular Season. Nach den beiden Divisionen im hohen Norden folgt nun der Süden.

Fünf Wochen vor dem Start in die neue NFL-Saison geht es bei "Icing the kicker" in die zweite Runde der heißen Preview-Phase, in der die Podcast-Crew pro Folge jeweils zwei Divisions vorstellt und einen Blick auf die anstehende Regular Season der dort beheimateten Teams wirft. Dabei wird für jedes Team ein X-Faktor identifiziert, von dem in der kommenden Saison Wohl und Wehe abhängen könnte.

In dieser zweiten Runde sehen sich Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Grille die beiden Süd-Staffeln der USA genauer an. Und eines scheint dabei klar: In der NFC und AFC South - womöglich jeweils die auf dem Papier schwächste Division ihrer jeweiligen Conference - könnte es bis zuletzt hochspannend zugehen.

In der NFC South etwa gehen die Tampa Bay Buccaneers als Titelverteidiger ins Rennen, hatten Platz 1 in der vergangenen Saison allerdings mit der negativen Bilanz von 8:9 erreicht. Wie sieht es nun aus bei den Bucs: Wie gut ist die Defense? Wie stellt sich die Offense um Tom-Brady-Nachfolger Baker Mayfield auf? Darüber hinaus werden folgende Fragen aufgeworfen: Können die Falcons mit ihren teils teuren Neuzugängen dem aktuellen Hype gerecht werden? Wie sieht es bei den Saints um den neuen Spielmacher Derek Carr aus? Und was ist von den Panthers zu erwarten? Die "Icing"-Crew liefert Antworten auf all das - und beantwortet zudem Fragen aus der Community.

So auch zur AFC South, in der vergangenes Jahr Tennessee am Ende eingebrochen und Jacksonville noch vorbeigezogen ist. Wie es für Kucze, Detti und Grille in diesem Jahr in dieser Division aussieht, ob Derrick Henry wieder dauerhaft laufen muss, was von Jaguars-Neuzugang Calvin Ridley zu erwarten ist und was die Colts sowie Texans eventuell alles auf dem Kasten haben - alles zu hören in der ausführlichen Vorschau.

#59: Preview NFC/AFC South - unsere X-Faktoren! Jetzt kann man die Wochen bis Saisonstart schon an einer Hand abzählen. Kucze, Detti und Grille blicken heute auf die NFC und AFC South. Welche Geheimwaffen müssen in den jeweiligen Teams zünden, damit die nächsten Monate ein Erfolg werden? Wo liegen die größten Stärken und Schwächen? Dazu beantworten die drei Fragen aus der Community - hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 17. August. Weiter geht es dann bei unseren Previews mit der NFC & AFC East. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire

Die nächste Folge "Icing the kicker" erscheint am 17. August und beschäftigt sich mit der NFC East und AFC East. Zuhörer-Fragen zu den Teams nimmt die Podcast-Redaktion gerne über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei entgegen.

