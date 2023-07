Jetzt hören! Die Vorschau auf NFC North und AFC North bei "Icing the kicker"

Die neue NFL-Saison nähert sich mit großen Schritten - und "Icing the kicker" beginnt mit der Vorschau auf alle 32 Teams. Den Anfang machen die beiden Divisions aus dem Norden.

Sieben Wochen vor dem Start in die neue NFL-Saison läutet "Icing the kicker" die heiße Preview-Phase ein. In den kommenden Wochen stellt die Podcast-Crew pro Folge jeweils zwei Divisions vor und wagt einen Blick auf die anstehende Saison der dort beheimateten Teams. Dabei wird für jedes Team ein X-Faktor identifiziert, von dem in der kommenden Saison Wohl und Wehe des jeweiligen Teams abhängen könnte.

Den Auftakt bestreiten Host Michael, Footballerei-Experte Detti, kicker-Redakteur Jan und Praktikant Fynn im hohen Norden der USA. Mit NFC und AFC North stehen zwei Divisions im Fokus, in denen es in der neuen Saison durchaus eng zugehen könnte.

In der NFC North geht die Regentschaft von Aaron Rodgers mit seinem Abschied aus Green Bay zu Ende. Kann sein Nachfolger Jordan Love daran anknüpfen? Ist der Hype um die Detroit Lions berechtigt? Warum wird die Defense der Minnesota Vikings komplett anders sein als vergangene Saison? Und wie groß wird der Sprung der Chicago Bears, dem schlechtesten Team aus 2022? Die "Icing"-Crew liefert nicht nur darauf Antworten, sondern beantwortet auch Fragen aus der Community.

Wenig Einigkeit herrscht bei den Tipps zur AFC North, in der gleich drei Teams der Division-Sieg zugetraut wird. Wie Michael, Detti, Jan und Fynn die Super-Bowl-Chancen der Cincinnati Bengals einschätzen, was sich in der Offense der Baltimore Ravens verändern wird, was die Wide Receiver der Pittsburgh Steelers so besonders macht und was jetzt eigentlich mit Deshaun Watson passiert - alles zu hören in der ausführlichen Vorschau.

Die nächste Folge "Icing the kicker" erscheint am 3. August und beschäftigt sich mit der NFC South und AFC South. Zuhörer-Fragen zu den Teams nimmt die Podcast-Redaktion gerne über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei entgegen.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason im zweiwöchentlichen Rhythmus - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus mit jeweils einer neuen Ausgabe pro Spieltag wird zu Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

