Jetzt hören! Die vierte Folge "kicker History" mit Jürgen Kohler und Jens Nowotny

Ein Verein macht sein wohl größtes Spiel, ein anderer spielt seine wohl größte Saison - und am Ende feiern beide doch nicht. "kicker History" wirft ein Auge auf die Bundesliga-Saison 2001/02.

Selbst die Saison 2001/02 ist inzwischen über 20 Jahre her, und doch kann sich Thomas Meggle noch genau an sein wohl berühmtestes Tor erinnern - im wohl berühmtesten Spiel in der Vereinsgeschichte des FC St. Pauli, der den damals amtierenden Weltpokalsieger FC Bayern schlug.

Ins Detail geht Meggle dabei vor allem, als er die Umstände im alten Stadion am Millerntor beschreibt und erklärt, in welchen Kabinen sich Stefan Effenberg und der große FCB damals umziehen mussten. Oder dabei, wie die kultige Geschäftsidee mit dem "Weltpokalsiegerbesieger"-Shirt entstand.

Bayern-Sieg hin, Bayern-Sieg her, am Ende stieg der FCSP jedenfalls ab. Vielleicht auch gerade wegen dieses außergewöhnlichen Spiels? Am anderen Tabellenende thronte nach 34 Spieltagen Borussia Dortmund nach einem Saisonfinale mit gemischten Gefühlen - allen voran für "Fußballgott" Jürgen Kohler in seiner letzten Saison.

Gemischte Gefühle ruft 01/02 auch noch bei Jens Nowotny hervor, der damals als Abwehrchef für Bayer 04 Leverkusen spielte. Oder sollte man nicht eher sagen: Vizekusen? Vielleicht wäre die Werkself auf ihrer fantastischen Reise zu drei zweiten Plätzen nicht gänzlich leer ausgegangen, wenn ihr Kapitän sich nicht auf der Zielgeraden verletzt hätte. Das behauptet er jedenfalls selbst.

Warum Nowotny beim Champions-League-Finale gegen Real Madrid gar nicht im Stadion war, weshalb er das heute bereut, und wie Kohler trotz Zuschauerrolle schließlich doch noch versöhnt wurde: Jetzt hören bei "kicker History".

kicker History - die vierte Folge jetzt hier hören:

Saison 2001/02: Seuchen- oder Traumsaison? Zum Abschluss der ersten Serie biegt "kicker History" ins 21. Jahrhundert ab, in dem der FC St. Pauli sein Jahrhundertspiel womöglich schon ziemlich zeitig spielte. Und einen wahren Verkaufsschlager auf den Markt brachte. Eine noch mal deutlich spektakulärere Saison legte Bayer 04 Leverkusen hin, wie sich Jens Nowotny erinnert. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Spielzeit war bittersüß - von einem solchen kann auch Jürgen Kohler berichten.

