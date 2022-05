Jetzt hören! Die neue KMD-Folge zum dramatischen Saisonfinale

Ein letzter Spieltag der Extraklasse verdient einen Podcast der Extraklasse - und bekommt "kicker meets DAZN". In der neuen Folge sprechen Alex Schlüter und Benni Zander über die großen und kleinen Geschichten der letzten 90 Minuten der Saison 2021/22.

Last-Minute-Drama, Trainer-Chaos - und jede Menge Abschiede: Am 34. Spieltag überschlugen sich die Ereignisse auf und neben dem Platz. Höchste Zeit, um ein wenig Ordnung zu schaffen im Kopf. Am besten mit der neuen Folge "kicker meets DAZN". Alex Schlüter und Benni Zander lassen die finalen Spiele der ausklingenden Saison gemeinsam mit DAZN-Kommentator Jan Platte Revue, bringen die Hörer in allen wichtigen Fragen auf den aktuellen Stand - und küren eine KMD-Elf der Saison.

Natürlich wird auch intensiv über die vakant gewordenen Trainerposten in der Bundesliga diskutiert. Am Samstag Adi Hütter und Markus Weinzierl, am Sonntag dann Florian Kohfeldt: Wie kam es zur Trennung, wie geht es für das Trio weiter - und wer könnte übernehmen? Das Podcast-Duo sucht - wie so oft - nach kreativen Lösungen.

Fündig wird es zumindest in der Wahl des kicker-Reporters: Tim Lüddecke erklärt bei KMD, wie es der SV Werder Bremen trotz turbulenter Saison wieder zurück in die Bundesliga geschafft hat.

KMD #131 Was war bitte alles los am vergangenen Fußball-Wochenende? Die KMD-Crew versucht, zumindest ein wenig Ordnung in den ganzen Wahnsinn zu bekommen und hat sich dafür ein bisschen Unterstützung ins Haus geholt. Zusammen mit DAZN-Kommentator Jan Platte werden erst die Geschehnisse in Dortmund besprochen, bevor sich Benni und Alex dann dem Stuttgarter Wunder, dem Rennen um Europa und dem großen Trainer-Beben zuwenden. Außerdem kürt das Duo die KMD-Elf der Bundesliga-Saison, zelebriert den Sieger den Managerliga und lässt sich von kicker-Reporter Tim Lüddecke erklären, wieso der SV Werder Bremen wieder da ist. KMD #130 - Konrad Laimer 09.05.2022 KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 KMD #128 - Bo Svensson 25.04.2022 KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022

