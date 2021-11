Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Urs Fischer

KMD #110 - Urs Fischer

Exakt 109 Folgen hat die KMD-Crew ohne Unterbrechung durchgehalten, aber jetzt muss Alex doch dem harten Jetset-Leben eines Podcasters Tribut zollen. Der lange Blonde ist krank und kann deswegen erstmals in der Geschichte nicht bei kicker meets DAZN dabei sein. Gute Besserung, Schlüti! Und immer schön Inhalieren! Da sich die Welt aber natürlich trotzdem weiterdreht, übernimmt kurzerhand Benni das Kommando und hat sich für diese Woche hochkarätige Unterstützung eingeladen. Unions Erfolgstrainer Urs Fischer ist zu Gast und spricht ausführlich über seine dreieinhalb Jahre in Köpenick. Der Schweizer erklärt, warum der Club und er so gut zusammenpassen, wo man in Ostdeutschland besonders gut fischen kann und wieso ausgerechnet Lucien Favre seine Spielerkarriere beendet hat. Außerdem werden natürlich die aktuellen Bundesliga-Baustellen bearbeitet: kicker-Reporter Carlo Wild analysiert die chaotische Jahreshauptversammlung des FC Bayern und Kollege Steffen Rohr die Trainerentlassung bei der Hertha.