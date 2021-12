Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Thomas Reis

KMD #111 - Thomas Reis

Er ist wieder da! Nein, nicht Voldemort - Alex Schlüter! Der lange Blonde hat seine Krankheit auskuriert und sprüht in der neuen KMD-Folge voller Esprit und Tatendrang! Das trifft sich gut, denn schließlich gilt es, in aller Ausführlichkeit das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern zu analysieren. Außerdem ist Bochum-Trainer Thomas Reis in der 111. Ausgabe zu Gast und spricht über seine besondere Beziehung zum VfL und die tolle Saison des Aufsteigers. Und natürlich muss auch der Rauswurf von Jesse Marsch in Leipzig besprochen werden - zusammen mit kicker-Reporter und RB-Fachmann Oliver Hartmann.