Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Sebastian Polter

Die neue Bundesliga-Saison hat Fahrt aufgenommen - und damit auch die neue Staffel von "kicker meets DAZN". Zu Gast ist diesmal Schalke-Stürmer Sebastian Polter.

Mit seinem ersten Einsatz für Schalke 04 ist Sebastian Polter am Wochenende in einen exklusiven Kreis vorgestoßen: Der Mittelstürmer ist einer von nur neun Spielern in der Bundesliga-Geschichte, die für mindestens sechs verschiedene Vereine aufgelaufen sind. Über sein Image als Wandervogel, seinen Sommer-Wechsel innerhalb des Ruhrgebiets und den missglückten S04-Start beim 1:3 in Köln spricht der 31-Jährige nun in der neuen Folge von "kicker meets DAZN".

Natürlich richten Alex Schlüter und Benni Zander den Blick auch auf die weiteren Partien des ersten Spieltags, sprechen ausführlich über die Machtdemonstration des FC Bayern in Frankfurt, den Union-Triumph im Berliner Derby und den BVB-Sieg im Topspiel gegen Leverkusen. Passend dazu ist auch Dortmund-Reporter Matthias Dersch zu Gast und erklärt die Hintergründe des sich anbahnenden Transfers von Anthony Modeste zur Borussia.

Außerdem steht der zweite Teil der KMD-Saisonprognose an. Nachdem die beiden Moderatoren in der vergangenen Woche neun Teams unter die Lupe genommen haben, folgt nun die zweite Hälfte der Liga.

KMD #134 - Sebastian Polter Vol. II Die Bundesliga ist offiziell wieder gestartet und passend dazu hat sich die KMD-Crew einen Mann als Gast eingeladen, der bei dem Spiel auf dem Rasen stand, über das nach dem Wochenende wohl am meisten diskutiert wird! Sebastian Polter gibt sich zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts die Ehre und diskutiert über seinen Wechsel von Bochum zum Revierrivalen Schalke, die strittigen VAR-Szenen aus dem Köln-Spiel und sein Image als Wandervogel. Außerdem pflügen sich Alex und Benni durch den gesamten ersten Spieltag, wagen sich dabei zeitgleich an Teil zwei ihrer Saisonvorschau und lassen sich von kicker-Reporter Matthias Dersch den Modeste-Transfer zum BVB erklären.

