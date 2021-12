Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Sascha Thielert

KMD #112 - Sascha Thielert

KMD - fast wie fesselnd wie eine Champions-League-Auslosung! In der neuen Folge wird nicht nur wie gewohnt der abgelaufene Bundesliga-Spieltag, sondern vor allem auch mit kicker-Reporter Oliver Bitter die Krise in Gladbach analysiert. Außerdem ist mit Sascha Thielert erstmals ein Schiedsrichter-Assistent zu Gast und berichtet über seinen Job an der Seitenlinie und sein 250. Bundesliga-Spiel am Freitag in Köln. Und als Kirsche oben auf der Torte feiern ein besonderer Trainer und damit eine legendäre Rubrik aus früheren Podcast-Zeiten von Benni und Alex ihr Comeback!