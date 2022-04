Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Rouven Schröder

Schalke ist wieder ein Favorit im Aufstiegsrennen - ein Szenario, das vor vier Wochen nicht denkbar schien. Wie es dazu kam, lässt Manager Rouven Schröder in der neuen Folge "kicker meets DAZN" durchblicken.

3:4 gegen Hansa Rostock - ein Spektakel, das die Schalker tief traf. Auf Platz sieben waren die Königsblauen nach dem 25. Spieltag damals platziert und der Gedanke an den direkten Wiederaufstieg mehr als unangebracht.

In dieser Phase zog Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder die Reißleine und entließ Trainer Dimitrios Grammozis. Es folgten vier Siege in Folge - und nach dem spektakulären Triumph beim Spitzenspiel in Darmstadt hat Schalke drei Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz drei. S04-Urgestein Mike Büskens bewerkstelligte den bisherigen Turnaround, der Eurofighter stieg mal wieder als Interimstrainer ein.

In der neuen Folge "kicker meets DAZN" spricht Schröder über die Entwicklung, die die Schalker seither genommen haben. Zudem hat der Revierklub auf dem Transfermarkt schon die ersten Weichen gestellt - Schröder beleuchtet die Kadersituation und erklärt, wie der Traum von der direkten Rückkehr in die Bundesliga gelingen kann.

KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III Zum Ausklang der Osterfeiertage empfehlen führende Ärzte und Apotheker eine kräftige Dosis KMD auf die Ohren! In der neuen Folge feiert nicht nur Alex Schlüter seine Wiederauferstehung, sondern auch Rouven Schröder seinen bereits dritten Auftritt im Podcast eures Vertrauens! Der Schalker Sportdirektor spricht über das irre Aufstiegsrennen in der 2. Liga, die Mammutaufgabe Kaderplanung bei S04 im vergangenen Sommer und die großen Belastungen, die der Job "Sportdirektor im Profi-Fußball" mit sich bringt. Davor reden Benni und Alex noch ausführlich über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag und mit kicker-Reporter Carlo Wild über die aktuelle Lage beim FC Bayern München.

