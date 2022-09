Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Maximilian Eggestein

Tabellenführer ist er nicht mehr, dafür wird Maximilian Eggestein (25) eine andere Ehre zuteil: Freiburgs Mittelfeldspieler ist zu Gast in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

Er kann auch wieder ein Mikrofon halten: Von seinem beim Auswärtsspiel in Stuttgart erlittenem Handgelenksbruch hat sich Maximilian Eggestein (25) nach nur kurzer Verletzungspause wieder zurückgemeldet. Unter der Woche bestritt der Mittelfeldspieler gegen Qarabag Agdam sein erstes Vereinsspiel auf internationalem Parkett, beim 0:0 gegen Mönchengladbach am Wochenende kehrte der Ex-Bremer auch in der Bundesliga zurück in die Startelf.

Nun krönt Eggestein die erfreulichen letzten Tage mit seinem ersten Auftritt bei "kicker meets DAZN" - und erklärt den starken Start der Breisgauer in die Saison, seine Rolle unter Christian Streich und seine weiteren Ambitionen.

Natürlich sprechen Alex Schlüter und Benni Zander auch über den vergangenen Bundesliga-Spieltag. Warum kann der FC Bayern plötzlich nicht mehr gewinnen? Ist Marco Rose der perfekte Trainer für RB Leipzig? Und was macht Union Berlin eigentlich an der Tabellenspitze?

Und als Sahnehäubchen geht es mit kicker-Reporter und Wolfsburg-Insider Thomas Hiete natürlich auch noch ausführlich um die Causa Max Kruse. Jetzt hören in der neuen Folge!

Zu Beginn schaut Maximilian Eggestein im Podcast vorbei, der mit Freiburg gerade (mal wieder) die Bundesliga aufmischt und über den Sportclub, das Geheimnis der SC-Standards und seine Zeit in Bremen plaudert. Danach besprechen Benni und Alex ausführlich den restlichen Bundesliga-Spieltag und diskutieren sich auf Statistik-Grundlage die Köpfe heiß über die Attraktivität der Bundesliga ("Lange-Hafer-Liga"). Und als Sahnehäubchen geht es mit kicker-Reporter und Wolfsburg-Insider Thomas Hiete natürlich auch noch ausführlich um die Causa Max Kruse...

