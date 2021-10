Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Matthias Ginter

KMD #105 - Matthias Ginter Vol. II

Es ist ein stinknormaler Montag in NRW - drei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes... Kommt euch bekannt vor? Klar, gab es so vor 2 Jahren schon einmal - doch seitdem ist verdammt viel passiert im Leben des Matthias Ginter: Papa eines Zeltbewohners, Nationalspieler bei einer enttäuschenden EM, dazu ein neuer Trainer im Verein. All das bespricht der Gladbacher Verteidiger mit Alex und Benni beim großen Ginter’schen Wohnzimmer-Revival. Die Bayer(n)-Demontage analysieren die Beiden außerdem mit kicker-Reporter Frank Lußem im Zuge einer absoluten Weltpremiere – der großen KMD-Open-Air-Spieltagsanalyse!