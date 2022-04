Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Marius Wolf

KMD #125 - Marius Wolf

Die neue KMD-Folge steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Dortmund und Leipzig. Neben einer ausführlichen Analyse der Partie ist nämlich auch noch BVB-Allrounder Marius Wolf zu Gast und spricht darüber, wie es ist, für den Lieblingsclub zu spielen, warum er mal fast die Fußballschuhe an den Nagel gehangen hat und welche Style-Tipps er Erling Haaland gibt. Außerdem wird natürlich über den restlichen Spieltag samt des Wechselfehlers in Freiburg debattiert. Und on top erklärt kicker-Reporter Benni Hofmann, warum die finanzielle Demut in der Bundesliga trotz Corona und großer Ankündigungen der Clubs nicht angekommen ist.