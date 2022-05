Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Mario Götze

Weltmeisterschaft und Abstiegskampf liegen nah beieinander in der neuen Folge "kicker meets DAZN" - sogar nur eine Autofahrt voneinander entfernt.

Unterwegs mit Mario Götze. In der neuen Folge von "kicker meets DAZN" begleitet Moderator Alex Schlüter den Weltmeister von 2014 auf seinem Arbeitsweg. Der bietet sich nämlich an für ein ausführliches Gespräch: Götze wohnt in Düsseldorf und pendelt zum Training über die niederländische Grenze nach Eindhoven.

Im launigen Interview erzählt Götze, wieso er sich vor eineinhalb Jahren für die PSV entschied, er kommentiert seine niedrige Zahl an Zweikämpfen, spricht über ein Tennismatch mit Jürgen Klopp auf Mallorca und verrät, welche Saison seine beste überhaupt war. Natürlich kommt auch DAS Tor zur Sprache.

Zusätzlich besprechen die beiden Moderatoren Schlüter und Zander - zu ungewöhnlich später Stunde nach den beiden Montagsspielen - den 32. Spieltag und legen den Fokus auf den Abstiegskampf: Gemeinsam mit kicker-Reporter George Moissidis werden die Aussichten des VfB Stuttgart im Endspurt erörtert.

KMD #129 - Mario Götze Hoher Besuch bei kicker meets DAZN! Mario Götze schaut diese Woche im Podcast vorbei und spricht ausführlich über die WM 2014, Tennisduelle mit Jürgen Klopp und seine Erfahrungen mit Pep Guardiola, während ihn Alex Schlüter durch die Weltgeschichte kutschiert! Außerdem wagt die KMD-Crew gleich noch ein weiteres Experiment und analysiert parallel zu den laufenden Montagsspielen das Bundesliga-Wochenende. Immerhin behält kicker-Reporter George Moissidis den Überblick und erklärt die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart. Steigt ein, schnallt euch an und lasst euch mitnehmen auf eine Podcast-Ausfahrt der besonderen Art! KMD #128 - Bo Svensson 25.04.2022 KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022 KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 KMD #125 - Marius Wolf 04.04.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist verfügbar auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.