Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Leonardo Bittencourt

In der neuen Podcast-Folge "kicker meets DAZN" spricht Bremens Leonardo Bittencourt (29) unter anderem über den Aufstieg, Coach Ole Werner - und natürlich das furiose 3:2 in Dortmund.

Es hätte kaum einen besseren Zeitpunkt geben können, um Bremens Leonardo Bittencourt zum Podcast einzuladen. Am Wochenende hatte er mit seinem Teamkollegen Bundesliga-Geschichte geschrieben. Werder erzielte in Dortmund ab der 89. Minute drei Treffer und siegte mit 3:2 beim BVB. Natürlich war diese Wahnsinnspartie auch Thema in der neuen Folge von "kicker meets DAZN".

Außerdem blickt Bittencourt noch einmal auf die vergangene Aufstiegssaison des SV Werder zurück und erzählt, wie die Grün-Weißen den Weg zurück in die Bundesliga geschafft haben. Coach Ole Werner, der den Erfolg an die Weser brachte, darf dabei natürlich nicht fehlen.

Neben dem ausführlichen Gespräch mit Bittencourt geht es in der aktuelle Folge auch um den FC Barcelona. Großes Thema natürlich die Finanzen bei den Spaniern und Neuzugang Robert Lewandowski. Und noch etwas aus La Liga wird besprochen: Der Abschied von Casemiro von Real Madrid zu Manchester United.

KMD #136 - Leonardo Bittencourt Besseres Timing kann man nicht haben! Pünktlich nach dem Rekord-Comeback der Bremer in Dortmund sind Alex und Benni an der Weser mit Leonardo Bittencourt zum entspannten Talk verabredet. Der 28-Jährige spricht über den Wahnsinn im Signal-Iduna-Park, erklärt den Werder-Ansatz für die Bundesliga-Rückkehr und blickt noch mal ausführlich auf die völlig turbulente Aufstiegssaison zurück. Außerdem analysiert die KMD-Crew natürlich wie gewohnt den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag (Hackentore! Grönemeyer! Sichtlinie!) und klingelt bei kicker-Reporter Christoph Laskowski durch, um sich das Phänomen FC Barcelona erläutern zu lassen. KMD #135 - Deniz Aytekin Vol. II 15.08.2022 KMD #134 - Sebastian Polter Vol. II 08.08.2022 KMD #133 - Michael Ballack + Turid Knaak 01.08.2022 KMD #132 - Julian Brandt 24.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo