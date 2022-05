Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Konrad Laimer

Konrad Laimer (24) ist derzeit im In- und Ausland begehrt. Verpflichtet hat ihn nun aber nicht der FC Bayern oder der FC Liverpool - sondern "kicker meets DAZN".

Zu einem der Gesichter des Leipziger Aufschwungs unter Domenico Tedesco hat sich Konrad Laimer gemausert. Die Leistungen des zentralen Mittelfelspielers haben ihn auch ins Blickfeld europäischer Topklubs gespült. Seine Zusage hat Laimer noch keinem Klub gegeben, dafür aber dem Team von "kicker meets DAZN".

Im Interview der neuen Folge spricht Laimer über seine Entwicklung zu einem der begehrtesten Sechser der Bundesliga, über die heutigen Anforderungen an seine wichtige Position - und über die Wiedervereinigung mit einem alten Bekannten: In der österreichischen Nationalmannschaft wird Laimer bald von Ralf Rangnick trainiert, unter dem er bereits in Leipzig spielte.

Zusätzlich besprechen die beiden Moderatoren Schlüter und Zander den 33. Spieltag - und mit kicker-Reporter Toni Lieto über den "19. Bundesligisten". Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga, Lieto kann von einer außergewöhnlichen Saison berichten.

KMD #130 - Konrad Laimer Der begehrteste Spieler der Bundesliga ist zu Gast im einflussreichsten Fußball-Podcast Deutschlands! Superlative, so weit das Auge reicht! Alex und Benni besuchen Konrad Laimer im Trainingszentrum von RB Leipzig und sprechen mit dem Österreicher über die wechselhafte Saison der Sachsen, seine ganz besondere Position auf dem Feld, die aktuellen Gerüchte um einen Wechsel im Sommer (Bayern? Dortmund? Liverpool?) und Eigenheiten des europäischen Stadionpublikums von Glasgow bis Istanbul. Außerdem wird natürlich der vorletzte Bundesliga-Spieltag analysiert und der Aufstieg des glorreichen FC Schalke gebührend zelebriert. Lauscher auf und hereinspaziert zur gigantischsten Podcast-Ausgabe, die ihr in dieser Woche hören werdet!

