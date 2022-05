Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Julian Brandt

Zum Finale der Saison 2021/22 haben Alex Schlüter und Benni Zander noch einmal hochkarätigen Besuch: Nationalspieler Julian Brandt ist zu Gast im Podcast - und spricht unter anderem über die für ihn überraschende Trennung von BVB-Coach Marco Rose.

Zwischen Saisonfinale und Nationalmannschaft hat Brandt eine Lücke im eng getakteten Terminplaner freigeschaufelt, um in einem ausführlichen Gespräch zu verschiedenen Themen Stellung zu beziehen - unter anderem zum Aus von Marco Rose beim BVB.

Als dieses am vergangenen Freitag verkündet wurde, hatte Brandt die Meldung zunächst für eine Satire-Seite des "Postillon" gehalten, erklärt er im Podcast. Er sei zehn Minuten lang in einer Art "Schockstarre" gewesen.

Warum Brandt Rose - wie jeden anderen Trainer in seiner Laufbahn - in einem Aspekt enttäuscht hat, auf welcher Position er sich in der deutschen Nationalmannschaft sieht und wer sein fußballerisches Vorbild ist? Jetzt hören bei "kicker meets DAZN".

Natürlich analysieren die beiden Moderatoren auch das Relegationsrückspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC - und erläutern mögliche Konsequenzen für beide Vereine.

KMD #132 - Julian Brandt Da das Beste bekanntlich zum Schluss kommt, haut die KMD-Crew in der letzten Folge vor der langen Sommerpause noch mal ein XXL-Brett raus! Zu Gast ist zum großen Saisonabschluss Dortmunds Nationalspieler Julian Brandt, der unter anderem ausführlich über sein Kindheitsidol Ronaldinho, zu wenig Leichtigkeit im Profi-Fußball, den Schock nach dem Abgang von Marco Rose beim BVB und Musicals plaudert. Dazu steigen Benni und Alex ins aktuell komplett freidrehende Trainerkarussell ein, analysieren die Finalspiele in der Europa League und im DFB-Pokal und nehmen euch als Krönung auch noch hautnah mit zum Relegationsrückspiel im Hamburger Volkspark. Mehr geht nun wirklich nicht!

