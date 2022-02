Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit Genua-Sportchef Johannes Spors

KMD #121 - Johannes Spors

In der neuen Folge kicker meets DAZN ist mal wieder für jeden was dabei! Wir sprechen mit Genua-Sportdirektor Johannes Spors darüber, wie man auch ohne selbst Bundesliga-Spieler gewesen zu sein Karriere im Profi-Fußball machen kann. Der 39-Jährige gibt praktische Tipps und erklärt seinen eigenen Werdegang sowie seine Philosophie bei der Kaderplanung und Trainerauswahl. Außerdem liegt der Fokus in dieser Woche auf dem Nordderby in Hamburg und dabei - mit kicker-Reporter Tim Lüddecke - vor allem auf dem SV Werder Bremen. Und natürlich besprechen Alex und Benni am Ende auch ausführlich das abgelaufene Bundesliga-Wochenende und alle strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen.