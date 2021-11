Jetzt hören! Die neue KMD-Folge mit FCN-Coach Robert Klauß

Nach 13 Spieltagen liegt der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga im Dunstkreis der Aufstiegsplätze. Grund genug, um in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" ausführlich mit Club-Coach Robert Klauß zu sprechen.

Nach einem phasenweise etwas holprigen ersten Jahr mit dem 1. FC Nürnberg lief es für Robert Klauß mit den Franken in der aktuellen Zweitliga-Saison viel besser. An den ersten elf Spieltagen blieb der Club in der 2. Liga ungeschlagen. Erst am 12. Spieltag setzte es in Darmstadt die erste Niederlage, auf die gegen den HSV (Pokal) und Werder Bremen (Liga) weitere folgten. Dennoch: Als Tabellensechster liegt der FCN mit 21 Punkten nur vier Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

In der neuen KMD-Folge sprechen die Moderatoren Alex Schlüter und Benni Zander mit Klauß über den Club als seine erste Profi-Station als Cheftrainer, die Lehren aus den ersten anderthalb Jahren beim fränkischen Traditionsklub und die 2. Liga an sich.

Auch das aktuelle Geschehen in der Bundesliga soll natürlich wie gewohnt nicht zu kurz kommen. Vom kicker gibt sich mal wieder Matthias Dersch die Ehre. Wohin steuert Borussia Dortmund im Herbst 2021? Der BVB-Reporter hat bestimmt eine Idee.

KMD #108 - Robert Klauß In letzter Zeit wurde bei KMD viel über Trainer gesprochen - höchste Zeit, dass wir auch mal wieder mit einem Trainer sprechen! Deshalb ist in der neuen Folge der Übungsleiter des 1. FC Nürnberg Robert Klauß zu Gast und plaudert über Umschaltfußball, flexible Trainerphilosophien und die Attraktivität der 2. Liga. Außerdem wird natürlich durch den vergangenen Bundesliga-Spieltag gepflügt, kicker-Reporter Matthias Dersch erklärt den Dortmunder Systemstreit zwischen Reus und Rose und wir zelebrieren die Wiederauferstehung der Neuner-Position in neuem Gewand.

